Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, alerjik reaksiyon sonucu hastaneden taburcu edilecek

Sanatçı Kadir İnanır'ın Bilinci Açıldı, İletişim Kurabiliyor

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçı Kadir İnanır'ın uyandığını ve bilincinin açık olduğunu açıkladı. İnanır, mesajlara gülümseyerek cevap veriyor ve iletişim kurabiliyor. Ancak şu an konuşmak için yorgun olduğu belirtildi.