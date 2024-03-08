Manisa Celal Bayar Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Ek Binası Açıldı - Son Dakika
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Sağlık

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Ek Binası Açıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Ek Binası Açıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi bünyesindeki Onkoloji Hastanesi Ek Binası, düzenlenen törenle açıldı. MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, ek binanın sağlık hizmetlerini iyileştireceğini belirtti. Törende konuşan Kibar, kanserin çağın hastalığı olduğunu vurgulayarak, üniversitenin güçlü akademik kadrosu ve hekimleriyle bu alanda hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. Açılış törenine Manisa Valisi Enver Ünlü, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı. Törende, hayırsever Dündar Çiloğlu'nun yakınlarına teşekkür belgesi verildi.

08.03.2024 14:03
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi bünyesindeki Onkoloji Hastanesi Ek Binası, törenle açıldı.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, törende ek binayla verdikleri sağlık hizmetlerini çok daha iyileştireceklerini belirtti.

Kanserin çağın hastalığı olduğunu ifade eden Kibar, "Artık bu hastalıkla karşılaşma oranımız oldukça yüksek. Biz sahip olduğumuz güçlü akademik kadromuz ve hekimlerimizle birlikte bu konuda hizmet vermeye çalışıyoruz." dedi.

Manisa Valisi Enver Ünlü, törende merhum hayırsever Dündar Çiloğlu'nun yakınlarına, ek bina için desteklerinden ötürü teşekkür belgesi verdi.

Açılışa MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Manisa Celal Bayar Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Ek Binası Açıldı - Son Dakika

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