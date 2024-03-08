Manisa Celal Bayar Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Ek Binası Açıldı

Türkiye'nin ilk çok disiplinli nörobilim merkezi NÖROM, Siemens Healthineers'ın teknoloji desteğiyle dünyanın en önemli merkezlerinden biri olacak

Siemens Healthineers Türkiye'nin teknoloji desteğiyle geçen yıl kasım ayında açılan Türkiye'nin ilk çok disiplinli ve üniversiteli nörobilim merkezi NÖROM, dünyanın en önemli nörobilim merkezlerinden biri olması bekleniyor. Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi tarafından kurulan NÖROM, beyin morfolojisi ve işleyişinin gizemini çözmek, nöral bağlantıları modellemek ve bu bilgiyi yenilikçi uygulamalara dönüştürmek için faaliyete geçti. Siemens Healthineers'ın MR sistemini kullanan NÖROM, Türkiye'yi beyin araştırmalarının ön saflarına taşımayı hedefliyor.