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Manisa'da gebelik ve doğum sonrası psikiyatri sempozyumu - Son Dakika

Manisa'da gebelik ve doğum sonrası psikiyatri sempozyumu

09.02.2022 14:09
Manisa'da gebelik ve doğum sonrası psikiyatri sempozyumu

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından 2.'si düzenlenen "Ulusal Perinatal (Gebelik ve Doğum Sonrası) Psikiyatri Sempozyumu" başladı.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından 2.'si düzenlenen "Ulusal Perinatal (Gebelik ve Doğum Sonrası) Psikiyatri Sempozyumu" başladı.

Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde gebelik ve doğum sonrasındaki anne ve anne adaylarına yönelik psikiyatrik yaklaşımlar masaya yatırıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Manisa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, Kovid-19 salgınının en çok etkilediği grupların başında anne adaylarının bulunduğuna dikkati çekerek, salgın sürecinde anne adaylarının aşılanması ve takiplerinin yapılması için büyük çaba sarf ettiklerini ve ikna çalışmalarıyla gebelerin neredeyse tamamını aşıladıklarını söyledi.

Bu süreçte özellikle Delta varyantının ortaya çıkmasıyla hamilelerin daha büyük risk altında kaldığını, bu varyantla anne adaylarında görülen yoğun bakım sayısının arttığını dile getiren Erkuş, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden anne adaylarının kendilerini çok üzdüğünü ifade etti.

Erkuş, Kovid-19'un anne adaylarında oluşturduğu olumsuz psikolojik etkiyi gidermek için de çabaladıklarını belirterek, bu çerçevede düzenledikleri sempozyumun verimli olmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Sempozyum, yarın düzenlenecek paneller ve kapanış oturumunun ardından sona erecek.

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Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Gebelik, Manisa, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Manisa'da gebelik ve doğum sonrası psikiyatri sempozyumu - Son Dakika


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