Manisa\'da öğrenci yurtlarında Kızılay\'la kan bağışına yoğun ilgi gösterildi

Kızılay iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyalarına öğrenciler ve yurt personeli yoğun ilgi gösterdi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, gönüllü bağışçılara teşekkür etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında, Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyalarına öğrenciler ve yurt personeli yoğun katılım sağladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Manisa'daki öğrenci yurtlarında gerçekleştirilen kampanyalarla kan bağışının önemine dikkat çekilmesi ve gönüllü bağışçı sayısının artırılması hedefleniyor.

İl genelindeki yurtlarda düzenlenen kampanyalara katılan öğrenciler, kan bağışında bulunarak hayat kurtarmaya destek oluyor. Yurt personelinin de katıldığı etkinliklerle toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, gençlerde kan bağışı bilincinin oluşturulması ve gönüllü bağışın yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, kampanyalara katılarak kan bağışında bulunan öğrencilere ve yurt personeline teşekkür etti.

Kan bağışının hayat kurtarmada önemli bir rol üstlendiğini belirten Öztürk, gençlerin sosyal sorumluluk çalışmalarına gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öztürk, toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlayan kan bağışı kampanyalarının önemine dikkat çekti.