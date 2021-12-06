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Manisa'da Türk Sağlık Sen üyesi sağlıkçılar bir günlük iş bırakma eylemi yaptı - Son Dakika

Manisa'da Türk Sağlık Sen üyesi sağlıkçılar bir günlük iş bırakma eylemi yaptı

06.12.2021 13:46

Manisa'da Türk Sağlık Sen üyesi sağlıkçılar bir günlük iş bırakma eylemi yaptı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde iş bırakma eylemiyle ilgili düzenlenen basın açıklamasına diğer sendikalar da katılarak destek verdi Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanlığı, iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Manisa'da Türk Sağlık Sen üyesi sağlıkçılar bir günlük iş bırakma eylemi yaptı

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde iş bırakma eylemiyle ilgili düzenlenen basın açıklamasına diğer sendikalar da katılarak destek verdi

ADIYAMAN - Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanlığı, iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Sağlık çalışanlarının tamamının ücretlerine zam yapılması için geçtiğimiz hafta 1 saat iş bırakan sendika üyeleri bu gün basın açıklaması yaparak, 1 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Necdet İrfan Tokur, tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasında sağlık çalışanlarının hepsine zam yapılması gündeme getirildi.

Tokur açıklamasında, "Bizim talebimiz ve tüm sağlık çalışanlarının beklentisi makul, sürdürülebilir ve kalıcı bir ücret politikasının benimsenmesi sağlık çalışanlarımızın tamamının bundan faydalanmasıdır.

Doktorlarımız zammı hak ediyorlar, yapılsın bir itirazımız olmaz, olamaz. Bizim isteğimiz tüm sağlık çalışanlarının ücretlerinin arttırılmasıdır. Çünkü sağlık çalışanlarımızın tamamı ekonomik sıkıntı yaşamaktadır. Çünkü tüm sağlık çalışanlarının ücretleri erimiştir. Bir günde hem açıklanıp hem de TBMM'de kabul edilen düzenleme eksik olmuştur. Sağlık çalışanları bir bütündür. Sağlık hizmetleri bir ekip işi olduğuna göre bu ekibin her bir çalışanı değerlidir. Bizde çalışanlara bir bütün olarak bakarız. Ne ayrımcılığı kabul ederiz, ne de ekonomik kayıplarımızın görmezden gelinmesine razı oluruz" dedi.

Talepleri dile getiren Tokur, "Talebimiz çalışanların ekonomik sıkıntıların giderilmesi içindir. Çalışanları memnun edecek, sağlık kurum ve kuruluşlarının tamamında görev yapan çalışanları kapsayacak makul bir ücret artışı bekliyor ve ümit ediyoruz. Sağlık müdürlüklerinden, toplum sağlığı merkezlerine, aile hekimliğinden acil sağlık hizmetlerine, Bakanlık Hastanelerimizden, Üniversite hastanelere kadar velhasıl sağlık kurum ve kuruluşlarımızın tamamında görev yapan tüm çalışanlarımız ve mesai arkadaşlarımıza bu artış yapılmalıdır. Bundan faydalanmalıdırlar. TBMM'de bu konuda düzenleme yapılacağı yetkililer tarafından ilan edilmişse de biz bunun bir an önce hayata geçmesini, kamuoyu ile paylaşılmasını istiyoruz. Mücadelemizde kararlıyız, sağlık çalışanları ile birlikte hakkımızı almanın gayretindeyiz" diye konuştu.

Manisa'da Türk Sağlık Sen üyesi sağlıkçılar bir günlük iş bırakma eylemi yaptı
Manisa'da Türk Sağlık Sen üyesi sağlıkçılar bir günlük iş bırakma eylemi yaptı
Manisa'da Türk Sağlık Sen üyesi sağlıkçılar bir günlük iş bırakma eylemi yaptı
Manisa'da Türk Sağlık Sen üyesi sağlıkçılar bir günlük iş bırakma eylemi yaptı

Merkezefendi, sendikalar, Manisa, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Manisa'da Türk Sağlık Sen üyesi sağlıkçılar bir günlük iş bırakma eylemi yaptı - Son Dakika


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