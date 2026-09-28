Manisa Şehir Hastanesi kardiyoloğu Ersoy, Dünya Kalp Günü'nde egzersiz çağrısı yaptı - Son Dakika
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Manisa Şehir Hastanesi kardiyoloğu Ersoy, Dünya Kalp Günü'nde egzersiz çağrısı yaptı

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Manisa Şehir Hastanesi kardiyoloğu Ersoy, Dünya Kalp Günü\'nde egzersiz çağrısı yaptı
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Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Elif İlkay Yüce Ersoy, 29 Eylül Dünya Kalp Günü'nde kalp sağlığı için düzenli kontrol, Akdeniz tipi beslenme ve egzersiz önerdi. Ersoy, sigarayı bırakma çağrısı yaptı, göğüs ağrısında acil servise başvuru uyarısında bulundu.

Kardiyovasküler hastalıkların dünyada ve Türkiye'de önemli ölüm nedenleri arasında yer aldığına dikkat çeken Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Elif İlkay Yüce Ersoy, kalp sağlığının korunmasında düzenli kontroller, sağlıklı beslenme ve egzersizin önemine dikkat çekti.

29 Eylül Dünya Kalp Günü kapsamında kalp ve damar hastalıklarından korunmaya yönelik bilgiler veren Uzm. Dr. Elif İlkay Yüce Ersoy, kardiyovasküler hastalıkların dünyada ve Türkiye'de önemli ölüm nedenlerinin başında geldiğini belirtti. Kalp ve damar hastalıklarından korunmanın büyük ölçüde yaşam tarzına yönelik alınabilecek önlemlerle mümkün olduğunu ifade eden Ersoy, düzenli sağlık kontrollerinin önemine vurgu yaptı.

Tansiyon hastalığı bulunmayan kişilerin de tansiyonlarını aralıklı olarak ölçtürmesini öneren Ersoy, yılda en az bir kez kan kolesterolü ve kan şekeri seviyelerinin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Düzenli yaşam ve sağlıklı uykunun kalp sağlığı açısından önem taşıdığını belirten Ersoy, "Haftada en az 3-4 gün, 30-45 dakika yürüyüş yapmak ve düzenli egzersizi hayatımızın bir parçası haline getirmek kalp sağlığımızı korumaya yardımcı olur" dedi.

"Sigarayı bırakmak için ilk adımı atın"

Kalp sağlığında beslenmenin de önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, Akdeniz tipi beslenmenin tercih edilmesini ve tuz tüketiminin azaltılmasını önerdi. Sigara kullanımının kardiyovasküler riski artıran önemli faktörlerden biri olduğunu belirten Ersoy, sigara kullananlara bırakmaları yönünde çağrıda bulundu.

Ailede kardiyovasküler hastalık öyküsü bulunanların da kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini ifade eden Ersoy, özellikle 45 yaşından önce aile bireylerinde kardiyovasküler hastalık görülmesi halinde kardiyoloji kontrollerinin önem taşıdığını söyledi.

"Şiddetli göğüs ağrısında hemen doktora başvurun"

Göğüs ağrısının bazı durumlarda önemli bir sağlık sorununa işaret edebileceğini belirten Ersoy, "Şiddetli, baskı şeklinde, sırta veya çeneye yayılan göğüs ağrınız varsa; buna özellikle soğuk terleme eşlik ediyorsa ve ağrınız geçmiyorsa acil servise başvurun" ifadelerini kullandı.

Özellikle yürürken veya merdiven çıkarken ortaya çıkan göğüste baskı ya da yanma şeklindeki aralıklı ağrıların yanı sıra yeni başlayan nefes darlığının da dikkate alınması gerektiğini belirten Ersoy, bu şikayetleri bulunanların kardiyoloji kontrolü yaptırmasını önerdi.

Ersoy, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla yaptığı çağrıyı, "Kendinize bir iyilik yapın ve kalbinizi ertelemeyin" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: İHA
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