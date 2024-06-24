Sağlık

Manisa Şehir Hastanesinde ileri mesane kanserine önemli operasyon

MANİSA - Manisa Şehir Hastanesinde ilk kez ileri mesane kanseri olan 64 yaşındaki hastaya mesane çıkarma işlemi yapıldı.

Manisa yaşayan 64 yaşındaki Fevzi Aras, yaklaşık 2 yıl önce idrarından kan gelme şikayetiyle sağlık kuruluşuna başvurdu. Burada mesanesinde tümör bulunduğu anlaşılan kan gelen 64 yaşındaki Fevzi Aras'a mesanenin alınması gerektiği bildirildi. Durum karşısında üzüntü yaşayan Aras, 2 yıl bekledikten sonra Manisa Şehir Hastanesine gelerek ameliyata alındı. Üroloji Hekimi Prof. Dr. Bilal-i Habeş Gümüş tarafından Manisa Şehir Hastanesinde ilk kez yapılan "Radikal Sistoprostatektomi + İleal Loop işlemiyle Aras'ın mesanesi çıkarıldı. 13 gündür hastanede bulunan Aras'ın durumunun iyiye gittiğini belirten Prof. Dr. Bilal Habeş-i Gümüş, "Hastamız Fevzi Bey, 2 yıl öncesinde idrardan kan gelmesi sebebiyle sağlık kuruluşuna başvuruyor. Yapılan tetkikler sonrasında idrar torbasında tümör olduğu söyleniyor ve orada kapalı ameliyat yapılıyor. Arkasından çıkan patoloji sonucuna göre idrar torbasının alınması gerektiği ifade ediliyor. Hastalarımız bu haberi duyduklarında çok üzülürler ve ameliyat olmaktan genelde kaçınırlar. Aradan geçen 2 yıl sonrasında hasta tekrar burada hastanemize başvurdu. Gerekli olan tetkikleri yaptırdık ve arkasından idrar torbasının alınmasını gerektiğini söyledik ve idrar torbasını aldık. Bugün aşağı yukarı 13. gününde ve ameliyat sonrasındaki durumu gayet iyi" dedi.

İşlemin Manisa Şehir Hastanesinde ilk defa yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Gümüş, "Bu ameliyat Manisa Şehir Hastanesi'nde yapılan ilk ameliyattır. Buradaki ekip arkadaşlarımız, tüm uzman arkadaşlarım, bize sağ kolumuz olan destek veren hemşire arkadaşlarımızın işe canla başla sarılmasının sonucu olarak bu tür ameliyatların gerekli ekip varsa hastane alt yapısı uygunsa yapılabileceğini gösterme açısından burada bir ilk yapılan bir ameliyattır. Bundan sonrasında bu ameliyatlar devam edecek, ürolojinin tüm onkolojik vakaları; prostat, penis, testis, böbrek tümörlerinin tanı ve tedavilerinin hepsi bu hastanede yapılabilecek düzeyde, ekibimiz bunun için yeterli. Sadece ben değil tüm ekip arkadaşlarım desteği ile bu iş olmaktadır. Bunu çevredeki illerimize ilçelerimize duyurulup hastalarımızın buraya gönderilip, Manisa içinde en azından alternatif bir hastane olarak iddialı olmuş olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Üroloji kliniği açısından biz bu iddiamızı sürdürüyoruz ve bunun bilinmesini istiyoruz. Bunun için bize destek veren sağlık müdürlüğümüze ve hastane yönetimimize de teşekkür ederiz. Bu arada tüm ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma yakın çalışmış olduğum doktor arkadaşlarım hepsine çok teşekkür ediyorum göstermiş oldukları destek için. Hastamıza da geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Ameliyatının başarılı geçmesinden dolayı çok memnun olduğunu söyleyen hasta Fevzi Aras, "Ben Bilal beye prostat kanseri için geldim. Kanamalı prostat kanserim vardı. Hekimimiz mesaneni almamız gerekiyor dedi. Onun için geldim bu ameliyatı oldum. 20 günden beri burada yatıyorum. Ameliyatım gayet başarılı geçti, çok memnunum" diye konuştu.