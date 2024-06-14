Manisa Şehir Hastanesinde kalbe ameliyatsız operasyon - Son Dakika
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Sağlık

Manisa Şehir Hastanesinde kalbe ameliyatsız operasyon

Manisa Şehir Hastanesi'nde ilk kez enfekte ve ana damar kalbe yapışan kalp pili ameliyatsız çıkarıldı. Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen, Doç. Dr. Serhat Yıldız ve Doç. Dr. Ramazan Gündüz'ün gerçekleştirdiği operasyon başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Hastanın iyileşme dönemi hızlıca başladı ve tekrar kalp pili takılacak.

14.06.2024 12:32
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Manisa Şehir Hastanesinde kalbe ameliyatsız operasyon

MANİSA - Manisa Şehir Hastanesi'nde ilk kez enfekte ve ana damar kalbe yapışan kalp pili ameliyatsız çıkarıldı.

Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Birimi önemli bir başarıya daha imza attı. Manisa Şehir Hastanesi'nde ilk kez enfekte ve ana damar kalbe yapışan kalp pili ameliyatsız çıkarıldı. Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen, Doç. Dr. Serhat Yıldız ve Doç. Dr. Ramazan Gündüz'ün gerçekleştirdiği vakada 77 yaşındaki hasta Perihan Efe'nin kalbine ameliyatsız operasyon başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Operasyonun ardından açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen, "Gün geçtikçe daha fazla kalp pili takmak zorunda kalıyoruz. Kalp pili taşıyan hastaların oranı da gittikçe artıyor. Ama kalp pilleri ne yazık ki belli bir süre sonra enfekte olabiliyor enfeksiyon geçirebiliyor hastalar. Kalp pili enfekte olduğunda hem kalp pilini hem kalp pilinden kalbe giden kabloları muhakkak hepsini çıkarmak lazım enfeksiyonun tam iyileşmesi için. Ama kalp pili kabloları belli bir süre vücutta kaldıktan sonra ne yazık ki büyük damarlara ve kalbe yapışıyorlar. Bu yüzden kalp pillerini özellikle kablolarını çıkarmak zor oluyor. Bunlar için açık ameliyatlar büyük ameliyatlar gerekebiliyor. Hastamızın da bir enfeksiyonu vardı kalp pilinde, kalp pilinin çıkarılması gerekiyordu. Bu yüzden biz hastaya müdahale ettik. Ama açık ameliyatla değil özel bir teknikle özel bir aparat olan bir tabanca ile kalbinin ve ana damarına yapışan kalp pili kablosuna çıkardık. Operasyonumuz başarılı geçti. Bütün materyalleri çıkardığımız için hastamızın iyileşme dönemi hızlıca başladı. İyileşme dönemi bittikten sonra da hastamızın tekrar diğer taraftan kalp pilini takacağız" dedi.

Doktorlara teşekkür eden hasta Perihan Efe, "Oturamıyordum, kalkamıyordum, iltihap akıyordu. Böyle yara oldu buram pil dışarıya fırlıyordu. Geldim çok şükür doktor beni kurtardı. Çok memnunum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Manisa Şehir Hastanesinde kalbe ameliyatsız operasyon - Son Dakika

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