Mardin'de Sanal Anjiyo Dönemi Başladı

MARDİN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Koroner BT Anjiyo (Sanal Anjiyo) çekimleri başladı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, bilgisayarlı tomografi yardımıyla damarların iç yapısını inceleyen ve özellikle kalp hastalıklarının erken tanısında kullanılan bir görüntüleme yöntemi olan sanal anjiyo çekimleri, hizmete girdi. Sanal anjiyo ile kol damarından verilen kontrast madde sayesinde damarların iç akışı ve yapısal durumları görüntülenerek olası tıkanıklık veya bozuklukların tespit edilmesi amaçlanıyor.

Hastanede görevli Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Raif Kılıç, sanal anjiyonun bilgisayarlı tomografi ile çekilen, girişimsel olmayan bir görüntüleme yöntemi olduğunu söyledi. Bu yöntemde koldan verilen kontrast maddeyle kalp damarlarını net şekilde görüntüleyebildiklerini belirten Dr. Kılıç, bu yöntemin yan etkisinin daha düşük ve daha güvenilir olduğu için hastalara öncelikli olarak sanal anjiyo önerdiklerini ifade ederek, "Eğer sanal anjiyoda lezyon tespit edersek ondan sonra girişimsel yöntemle yaptığımız normal anjiyoyu öneriyoruz. Ama bizim önceliğimiz sanal anjiyodur" dedi.

'SANAL ANJİYO ÇEKİMLERİNİN BAŞLAMASI BİZLERİ MEMNUN ETTİ'

Sanal anjiyo olan hastalardan Bedran Kılıç (59) ise başka illere sevk edilmeden hizmet aldığını ifade ederek, "Bana Diyarbakır'a veya Ankara'ya git demişlerdi. Gidemedim. Sonra bu cihazın Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiğini duydum. Buraya başvurduk. Çekimleri gerçekleştirdik. Çok memnunuz. Sağlık Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,