Mardin\'de Sanal Anjiyo Hizmeti Başladı

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koroner BT anjiyografi (sanal anjiyo) yapılmaya başlandı.

Kalp damar hastalıklarının erken tanı ve değerlendirilmesine olanak sağlayan yeni nesil cihaz ile hastanede hizmet verilmeye başlandı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Raif Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanal anjiyo ile kol damarından verilen kontrast madde sayesinde damarların iç akışı ve yapısal durumları görüntülenerek olası tıkanıklık veya bozuklukların tespit edilebileceğini söyledi.

Hastanede koroner BT anjiyografisi yapılan hasta Bedran Kılıç (59) başka illere gitmeden mamelekinde bu hizmetten faydalandığı için mutlu olduğunu belirterek, "Çekimleri gerçekleştirdik. Çok memnunuz. Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na çok teşekkür ediyoruz." dedi