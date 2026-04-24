Mardin Hayvan Bakımevinde köpekteki 1 kiloluk tümör operasyonla alındı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Mardin Hayvan Bakımevinde koruma altındaki dişi bir köpeğin meme bölgesinde tespit edilen yaklaşık 1 kilogramlık tümör, başarılı bir operasyonla alındı.

Bakımevinde veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 1 saatlik cerrahi müdahalede, köpeğin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve hareket kabiliyetini kısıtlayan kitle çevre dokulara zarar verilmeden çıkarıldı. Operasyonun ardından müşahede altına alınan köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve iyileşme sürecine girdiği bildirildi. Ameliyat sonrası bakım ve pansumanların bakımevi personeli tarafından düzenli olarak sürdürüldüğü aktarıldı. Açıklamada, Mardin Hayvan Bakımevinin yalnızca bir barınak değil, aynı zamanda tam donanımlı bir tedavi ve rehabilitasyon merkezi olma yolunda ilerlediğini belirtti. Sahipsiz hayvanların tedavi ve refahına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edildi. - MARDİN