Mardin Hayvan Bakımevinde köpekteki 1 kiloluk tümör operasyonla alındı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.04.2026 13:25  Güncelleme: 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Mardin Hayvan Bakımevinde koruma altındaki dişi bir köpeğin meme bölgesinde tespit edilen yaklaşık 1 kilogramlık tümör, başarılı bir operasyonla alındı.

Bakımevinde veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 1 saatlik cerrahi müdahalede, köpeğin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve hareket kabiliyetini kısıtlayan kitle çevre dokulara zarar verilmeden çıkarıldı. Operasyonun ardından müşahede altına alınan köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve iyileşme sürecine girdiği bildirildi. Ameliyat sonrası bakım ve pansumanların bakımevi personeli tarafından düzenli olarak sürdürüldüğü aktarıldı. Açıklamada, Mardin Hayvan Bakımevinin yalnızca bir barınak değil, aynı zamanda tam donanımlı bir tedavi ve rehabilitasyon merkezi olma yolunda ilerlediğini belirtti. Sahipsiz hayvanların tedavi ve refahına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Sağlık, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 13:32:42.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.