Marmaris Devlet Hastanesi\'nde Yeni Palyatif Bakım Servisi

Marmaris Devlet Hastanesi'nde 21 yataklı yeni palyatif bakım servisinin açılmasıyla toplam kapasite 31 yatağa yükselirken, Muğla'nın en büyük palyatif bakım merkezi haline gelen hastane, Marmaris'in yanı sıra Datça ve ihtiyaç halinde il genelinden gelecek hastalara da hizmet verecek.

Muğla'nın en büyük palyatif bakım merkezi Marmaris Devlet Hastanesi'nde hizmete açıldı. Daha önce 10 yatak kapasiteli palyatif bakım servisi bulunan hastaneye, Marmaris Ticaret Odası'nın katkılarıyla 21 yataklı yeni bir servis daha kazandırıldı. Böylece toplam yatak kapasitesi 31'e yükselen Marmaris Devlet Hastanesi, Muğla'nın en büyük palyatif bakım merkezine sahip sağlık kuruluşu oldu. Yeni servisin açılışına Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Ticaret Odası Meclis Başkanı Zekiye İplikçi, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce, Başhekim Uz. Dr. Oğuzhan Erciyes, hastane yönetimi ve Marmaris Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yeni oluşturulan palyatif bakım servislerinde iki uzman hekim ile dört hemşire görev yapıyor ihtiyaç durumunda sayının aratacağı belirtildi. Hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan merkezde, dinlenme alanlarının yanı sıra psikolojik destek ve manevi destek birimleri de hizmet vermekte.

"Muğla'nın ihtiyaçlarını da karşılayacağız"

Açılışta konuşan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, geçen yıl açılan ilk palyatif bakım servisinin ardından bugün ikinci önemli yatırımın hayata geçirildiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl ilk palyatif bakım servisimizin açılışını gerçekleştirmiş, ilk hastalarımızı ziyaret ederek memnuniyetlerine tanıklık etmiştik. Bugün ise hastanemizin yatak kapasitesini 21 artırarak toplam 31 yatağa ulaştırıyoruz. Böylece yalnızca Marmaris'in değil, Datça'nın ve ihtiyaç halinde Muğla'nın da taleplerini karşılayabilecek önemli bir sağlık hizmetini hayata geçiriyoruz" dedi. Marmaris Devlet Hastanesi'nin her geçen gün sağlık hizmeti kalitesini artırdığını ifade eden Kaya, doktor, hemşire ve yardımcı personel sayısındaki artışın hizmet kalitesine doğrudan yansıdığını söyledi.

Projeye katkı sunan Marmaris Ticaret Odası'na teşekkür eden Kaymakam Kaya; "Şehrimizin ihtiyaç duyduğu her anda sorumluluk alan Marmaris Ticaret Odamız örnek bir dayanışma sergiliyor. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasına katkı sunan başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere milletvekillerimize, Valiliğimize, hastane yönetimimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Tüm ihtiyaçlar Ticaret Odası tarafından karşılandı"

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ise kurumlar arası dayanışmanın önemine dikkat çekerek, yeni servisin tüm ihtiyaçlarının Marmaris Ticaret Odası tarafından karşılandığını söyledi. Ayhan, "İhtiyacımız olan şey kurumlar arasındaki dayanışma kültürünü yaşatabilmek. Bu projede de bunun en güzel örneğini gördük. Yeni oluşturulan bölümün tüm ihtiyaçları Marmaris Ticaret Odamız tarafından karşılandı. Sağlık Müdürlüğümüze, hastane yönetimimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Temennimiz, bu merkezin ihtiyaç duyulduğunda vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmasıdır" ifadelerini kullandı. Başkan Ayhan açılışın ardından palyatif servisinde tedavi gören hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"Amacımız hastaları ev yaşamına hazırlamak"

Marmaris Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi Sorumlu Hemşiresi Pınar Tekin de palyatif bakımın yalnızca tedavi değil, yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bütüncül bir hizmet olduğunu söyledi. Palyatif servislerde ağırlıklı olarak kanser hastaları, terminal dönem hastaları ve uzun süre yoğun bakım tedavisi gören hastalara hizmet verdiklerini belirten Tekin, "Temel amacımız hastaları ev yaşamına hazırlamak. Hastalarımızın bu süreci mümkün olduğunca huzurlu, konforlu ve ağrısız geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Yoğun bakım sonrası doğrudan eve gönderilmesi mümkün olmayan hastaların palyatif bakım servislerinde tedavi edildiğini anlatan Tekin, "Burada hastalarımızı ev ortamına hazırlıyor, hasta yakınlarına bakım eğitimi veriyor ve evde yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri için destek oluyoruz. Aynı zamanda yoğun bakımlardaki yatış sürelerini azaltarak diğer hastalar için de yer açılmasına katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Palyatif servise yoğun talep olduğunu belirten Tekin, hizmetlerin randevu sistemiyle yürütüldüğünü ifade ederek, "Solunum cihazına bağlı hastalarımız da var, tedavisini tamamlayıp yürüyerek evine gönderdiğimiz hastalarımız da var. Özellikle yoğun bakımdan çıkan hastalar ile son dönem kanser hastalarının ağrı kontrolü ve semptom yönetimini sağlayarak hem hastalara hem de ailelerine destek oluyoruz" dedi.

Yeni yatırımla birlikte Marmaris Devlet Hastanesi, 31 yatak kapasitesiyle Muğla'nın en büyük palyatif bakım merkezi olarak hizmet vermeye başlarken hem Marmaris hem de çevre ilçelerden gelecek hastalara önemli katkı sağlaması hedeflendiği belirtildi.