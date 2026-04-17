Marmaris Hastanesi \'Anne Dostu\' Unvanını Aldı

17.04.2026 11:33
Marmaris Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı denetimlerini başarıyla geçerek 'Anne Dostu Hastane' unvanı kazandı.

Marmaris Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığınca yürütülen program kapsamında yapılan denetimleri başarıyla tamamlayarak "Anne Dostu Hastane" unvanını almaya hak kazandı.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen "Anne Dostu Hastane" programı çerçevesinde, Marmaris Devlet Hastanesi'nde değerlendirme süreci gerçekleştirildi.

Bakanlık uzmanlarından oluşan heyet, gebelik, doğum ve lohusalık süreçlerinin hasta hakları, güvenlik ve mahremiyet ilkelerine uygunluğunu yerinde inceledi.

Kriterler tam not aldı

İncelemelerde, doğum öncesi ve sonrası hizmetlerin işleyişi, anne mahremiyetinin korunması, hasta güvenliği protokolleri ile doğum alanlarının fiziki yeterliliği gibi kriterler detaylı şekilde ele alındı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, hastanenin anne sağlığı hizmetlerinde sunduğu kalite standartlarının Bakanlık kriterlerini eksiksiz karşıladığı tespit edildi.

"Bölge halkı için önemli bir kazanım"

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, elde edilen unvanın Marmaris ve bölge halkı için önemli bir kazanım olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Anne ve bebek sağlığını merkeze alan hizmet anlayışımızın Bakanlık nezdinde tescillenmesi bizler için gurur vericidir. Bu başarıda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Güvenli ve konforlu bir doğum ortamı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Marmaris Devlet Hastanesi, bu tescille birlikte bölgedeki "Anne Dostu" kriterlerine sahip sağlık kuruluşları arasındaki yerini aldı.

Kaynak: AA

