Osmaniye\'de eski hatlar kamusal alana taşınarak yenileniyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde vatandaşların özel mülkiyetlerinden geçen içme suyu hatlarını kamusal alana taşıyarak yeniliyor. Yenileme kapsamında vatandaşlara ait parsellerden geçen 1.250 metre uzunluğundaki içme suyu hattı kamusal alana taşınacak. Böylece özel mülkiyetlerden kaynaklanan müdahale güçlükleri ortadan kaldırılarak muhtemel arızalara daha kısa sürede müdahale edilebilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın il genelinde vatandaşlara kesintisiz içme suyu hizmeti sunulması için altyapı çalışmalarını kapsamlı şekilde yapılması talimatları doğrultusunda, yatırımlarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü çalışmalarına Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde devam ediyor. Bu kapsamda vatandaş arazilerinden geçen 1.250 metrelik eski içme suyu hattı yol kenarına alınarak yenileniyor.

Hatlar yenileniyor, müdahale kolaylaşıyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu altyapısında yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde uzun yıllardır vatandaşlara ait özel mülkiyetlerden geçen içme suyu hatları yenilenerek kamusal alana taşınıyor. Özel parseller içerisinde kalan hatlar, arıza durumlarında müdahaleyi güçleştirirken bakım ve onarım çalışmalarının uzamasına neden oluyor, zaman zaman vatandaşlara ait tarım arazilerinde de zarara neden oluyordu.

Yürütülen çalışma kapsamında kullanım ömrünü tamamlayan 1.250 metrelik içme suyu hattı yenilenerek kamusal alana alınıyor. Böylece iş gücü kayıpları azaltılırken su kayıp-kaçaklarının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte hem daha sürdürülebilir bir içme suyu altyapısı oluşturulacak hem de bakım ve onarım çalışmaları daha etkin şekilde yürütülebilecek.

Osmaniye Mahalle Muhtarı Mehmet Yücel, uzun yıllardır özel mülkiyetlerden geçen içme suyu hatlarının arızalara müdahalede önemli sorunlara neden olduğunu belirterek, "Mahallemizde içme suyu şebekesinin bazı bölümleri özel şahıs arazilerinin içinden geçiyordu. Bu nedenle arıza ve patlaklarda ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Durumu Muğla Büyükşehir Belediyemize ve MUSKİ Genel Müdürlüğü'ne ilettik. Sağ olsunlar, talebimizi değerlendirdiler ve kısa sürede çalışma başlattılar. Daha önce hatlar özel arazilerde olduğu için arıza durumlarında iş makineleriyle çalışma yapmakta zorlanıyorduk. Bazı vatandaşlarımız arazilerine kepçe girmesini istemiyor, bazı noktalarda ise duvarlar nedeniyle müdahale güçleşiyordu. Yapılan bu çalışmayla birlikte bu sorunlar ortadan kalkacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a, MUSKİ Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül'e ve sahada emek veren tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." diye vurguladı. - MUĞLA