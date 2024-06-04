'Masada kalırsın, felç olabilirsin' denilen hasta Van'da sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Sağlık

'Masada kalırsın, felç olabilirsin' denilen hasta Van'da sağlığına kavuştu

İstanbul'da 3 yıl önce glomus tümörüne yakalanan ve doktorların 'masada kalırsın, felç olabilirsin' dediği hasta, Lokman Hekim Van Hastanesinde geçirdiği başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu. Seyfettin Uçar (68), İstanbul'da birçok hastaneye başvurdu ancak doktorlar tarafından riskli olarak değerlendirildi. Uçar, sosyal medyada başarılı ameliyatlar gerçekleştiren Prof. Dr. Halil Başel'e ulaştı ve Van'a giderek ameliyat oldu. Ameliyat başarılı geçti ve Uçar sağlığına kavuştu. Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, ameliyatın sorunsuz geçtiğini ve hastanın yan etki yaşamadığını belirtti. Uçar ise ameliyat sonrası Halil Hocaya teşekkür etti ve ikinci doğum gününü kutlayacağını söyledi.

04.06.2024 14:31
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'Masada kalırsın, felç olabilirsin' denilen hasta Van'da sağlığına kavuştu

VAN - İstanbul'da 3 yıl önce glomus tümörüne yakalanan ve doktorların 'masada kalırsın, felç olabilirsin' dediği hasta, Lokman Hekim Van Hastanesinde geçirdiği başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

İstanbul'da ikamet eden ve 3 yıl önce glomus tümörüne yakalanan Seyfettin Uçar (68), İstanbul'da birçok hastaneye başvurdu. Gittiği hastanelerdeki doktorların 'masada kalırsın, felç olabilirsin' demesi üzerine arayışa geçen Uçar, sosyal medyada Lokman Hekim Van Hastanesinde başarılı ameliyatlar gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel'e ulaştı. Daha sonra Lokman Hekim Van Hastanesine gelen Uçar, burada geçirdiği başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, "Tümörü büyük bir tümördü ama daha önce çok yaptığımız için bu tür ameliyatlar bize sıradan bir tümör gibi geldi. Allah'a şükür ameliyatı, sıradan ameliyattan daha da rahat geçti. Çünkü hastamızda pek yan etki gelişmedi. Normalde bu kadar büyük tümörlerde yutma güçlüğü, ses kısıklığı gelişir ama onların hiçbiri gelişmedi. Normalde 5 santimetre üzerindeki tümörler sıkıntılı. Birde damarı da sarmıştı. Ayrıca hastamıza başka yerlerde ciddi senaryolar yazılmış, hiç standart tedavide görmediğimiz tedavi yöntemleri anlatılmış. Tabi biz böyle bir şey olmadığını anlattık. Hiçbir damarında zedelenme olmadan, hiçbir komplikasyon gelişmeden bu 6,5 santimlik tümörü çıkardık. İnşallah iki gün içinde taburcu edeceğiz. Tabi hastaların Van'a gelip, tedavi görüp, hiçbir sonuç olmadan ayrılmaları bizi mutlu ediyor" dedi.

"Ameliyat günümü ikinci doğum günüm olarak kutlayacağım"

Yaklaşık 3 yıl önce glumos tümörüne yakalandığını ve İstanbul'da birçok hastaneye gittiğini anlatan Seyfettin Uçar ise "Gittiğim doktorlardan kimisi 'masada kalırsın, felç olursun' dediler. Ben daha önce araştırma yapmıştım. İlk olarak da Halil Hocamı araştırmıştım. En son gittiğim hastanede ise aileme Van'a gideceğimi söyledim. Çünkü aklımda hep Halil Hoca vardı. Van'a geldim. Diğer doktorlar da ameliyat olma noktasında biraz tereddüt vardı. Halil Hocamla ilk muayeneye geldiğimde ben zaten ameliyat olma kararı ile gelmiştim. Glumos tümörü bende yaklaşık 6,5 santim büyüklüğündeydi. Ben 29 Mayıs'ta ameliyat oldum. Benim ikinci doğum günüm oldu. Bundan sonra doğum günümü 29 Mayıs İstanbul'un kurtuluşu gibi kutlayacağım. Halil Hocama çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık 'Masada kalırsın, felç olabilirsin' denilen hasta Van'da sağlığına kavuştu - Son Dakika

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