Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocukluk Çağı Kanserlerine Dikkat Çekmek İçin Stand Açtı

Medical Point Gaziantep Hastanesi, uluslararası çocukluk çağı kanserlerine dikkati çekmek amacıyla stant açtı.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medical Point Gaziantep Hastanesi tarafından Primemall Gaziantep Alışveriş Merkezinde uluslararası çocukluk çağı kanserlerine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla stant kuruldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Baver Demir, çocukluk çağı kanserlerinden korunmak için ziyaretçilere broşür dağıtıldığını ifade ederek, çocukluk çağı kanserleri ile ilgili vakaların Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji bölümüne yönlendirildiğini belirtti.
Baver, uluslararası çocukluk çağı kanserleri ile ilgili farkındalık yaratmak, kanserli çocuklar ve ergenlere, hastalık sonrası hayatta kalanlara ve ailelerine destek sağlamak için küresel bir işbirliği kampanyası yürütüldüğünü ifade etti.
Çocukluk Çağı Kanserleri ile ilgili bilgi veren Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ekrem Ünal ise dünya çapında çocuklarda ve ergenlerde 0 ile 19 yaşlar arasında, bir yıl içerisinde 400 binden fazla yeni kanser vakası tespit edildiğini belirtti.
Ülkemizde ise bir yıl içerisinde 0 ile 19 yaş grubundaki kişilerin yaklaşık 4.700 yeni kanser tanısı aldığını ve çocukluk çağında genellikle ortaya çıkan kanser türlerinin yetişkinlikte ortaya çıkan kanser türlerinden önemli ölçüde farklılık gösterdiğine dikkati çeken Ünal, çocukluk çağı kanserlerinin yüzde 30'unu lösemiler (kan kanserleri) kalan yüzde 70'ini de lenfoma ve solid tümörler (organ ve çeşitli dokulardan gelişen kanserler) oluşturduğunu belirtti.
Ünal, çocukluk çağında en sık görülen diğer türün ise yüzde 20 oranı ile merkezi sinir sistemi tümörleri olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Erken evrede teşhis edilen birçok çocukluk çağı kanseri yüksek oranlarda tedavi edilebiliyor. Çocukluk çağı kanserlerinde teknolojinin gelişmesi ile birlikte tedavi yöntemleri artmakta buna bağlı olarak da hastaların tedavilerinde iyi sonuçlar alınmaktadır. Çocukluk çağı kanserlerinde güncel tedavi uygulamaları, çocuklarımızın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Çocukluk çağı kanserleri erişkin kanserlere göre nadir görülmekle beraber, sıklıkla anne karnındaki yaşamın ilk basamaklarında, organları oluşturan kalıntı hücrelerinden kaynaklanan kanserlerdir. En sık gördüğümüz çocukluk çağı kanserleri yukarıda da belirttiğim gibi; lösemiler olup sonrasında beyin tümörleri, Nöroblastom, Wilms tümörü ve diğer kemik tümörleri karşımıza gelmektedir."
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