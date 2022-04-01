Medicana International Ankara Hastanesi 10'uncu yılında bin 500'üncü kemik iliği naklini gerçekleştirdi - Son Dakika

Medicana International Ankara Hastanesi 10'uncu yılında bin 500'üncü kemik iliği naklini gerçekleştirdi

ANKARA Medicana International Ankara Hastanesi'nin transplantasyon (organ nakil) ünitesi 10'uncu yılında bin 500'üncü kemik iliği naklini gerçekleştirdi.

10'uncu yılında bin 500 kemik iliği nakli gerçekleştiren Medicana International Ankara Hastanesince, yaptığı etkinlikle transplantasyon ünitesinde çalışan doktor ve hemşirelere plaket takdim edildi. 10 yılda bin 500 hastanın adeta, ikinci hayatına "merhaba" demesine vesile olan Medicana International Ankara Hastanesi çalışanları, yapılan kutlamada bin 500'üncü nakil dolayısıyla hazırlanan pastayı da kesti.

"Şu an da ülkemizde önde gelen ve seçkin merkezlerden biriyiz"

Kutlamada konuşan Dr. Öğr. Üyesi Uğur Şahin ülkeye hizmet ettiklerini belirterek, "Öncelikle bizi burada ağırladığınız için teşekkür ederiz. 24 Şubat 2012'de ilk naklimizi yaptık. Şu anda bin 500 naklin üstüne bile çıktık. Ciddi bir hizmet verdik, ülkeye bir hizmet verdik. Bu süreçte ciddi bir kurumsal tecrübe ve birikim elde ettik. Şu an da ülkemizde önde gelen ve seçkin merkezlerden biriyiz. Bunun arkasında da ciddi bir ekip çalışması olduğunu biliyoruz. Hastane yönetimimiz başından beri bir irade ve destek verdiği için biz buradayız. Bu konuda da itici ve destekleyici bir güç olmaya devam ediyor. Kök hücre süreci çok özel bir süreç ve çok disiplinli bir anlayış gerektiriyor" diye konuştu.