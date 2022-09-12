Çocukların okula mutlu başlamaları hayatlarını olumlu etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çocukların okula mutlu başlamaları hayatlarını olumlu etkiliyor

12.09.2022 10:58
Çocukların okula mutlu başlamaları hayatlarını olumlu etkiliyor

Medicana Sivas Hastanesi Uzman Psikoloğu Begüm Özkaya, çocukların okula mutlu başlamalarının hayatlarını olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Medicana Sivas Hastanesi Uzman Psikoloğu Begüm Özkaya, çocukların okula mutlu başlamalarının hayatlarını olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Özkaya, yaptığı yazılı açıklamada, okul zamanı geldiğinde bazı çocukların sosyal, akademik ve duygusal stres altına girdiklerini vurguladı.

Çocukların stresle nasıl mücadele edeceklerini bilemedikleri için daha zor bir sürecin içine girdiklerini aktaran Özkaya, "Yaz tatili, stresli ve anksiyeteli çocuklar için büyük bir rahatlama dönemidir. Okul zamanı geldiği zaman çoğu çocuk sosyal, akademik, duygusal stres altına girer. Ailesine bağlı ve evde vakit geçirmeyi seven çocuklarda daha sık görülen stres ve kaygı, genellikle anne ve babadan ayrılmak istememenin sonucunda meydana gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Çocukların okulda başarısız olma korkusunun önemine dikkati çeken Özkaya, şunları kaydetti:

"Bu korku, çocuğun okula karşı bakış açısını olumsuz yönde etkilemekte ve okula karşı bir korku ve kaygı beslemesine neden olmaktadır. Akşamdan başlayan mide bulantıları, halsizlikler, geçmek bilmeyen karın ağrısı, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi bahaneler türetirler. Okula yeni başlamış çocukların yanı sıra lise çağında dahi bu tip bahaneler üreten öğrencilere sıkça rastlamaktayız fakat ne yazık ki bunların çoğu da aileleri tarafından anlaşılmıyor ve yardım edilemiyor. Okul kaygısı taşıyan çocuklar genellikle okulda bulundukları saatler içinde anne veya babasının da onlarla birlikte olmasını isterler. Anne veya babasının gitmesi durumunda ağlama krizine girerler ve kesinlikle okulda kalmayı kabul etmezler. Derse odaklanmakta güçlük çeken bu çocuklar öğretmeninin anlattıklarına adapte olamazlar. Bunlarla birlikte çocuğun sağlık durumu da yaşadığı bu streste, okula alışma sürecinde büyük önem taşımaktadır. Çünkü çocukların, okula sağlıklı ve mutlu bir başlangıç yapması, tüm hayatlarını olumlu yönde etkilemektedir."

Velilere de tavsiyelerde bulunan Özkaya, bahanesi olan çocukların okuldan alınıp eve götürülmemesi gerektiğini belirtti.

YORUMLAR
500
'Yetimlerin hizmetkarı' özel jetinden böyle yayın yaptı: Jetimi gönderiyorum, seni aldırıyorum 'Yetimlerin hizmetkarı' özel jetinden böyle yayın yaptı: Jetimi gönderiyorum, seni aldırıyorum Skuter sürücüsü genç kızın ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı Skuter sürücüsü genç kızın ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı Samsun ve Kastamonu'da okul çevrelerinde denetim yapıldı Samsun ve Kastamonu'da okul çevrelerinde denetim yapıldı
Kaynak: AA

Çocuk, Sivas, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çocukların okula mutlu başlamaları hayatlarını olumlu etkiliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
15:48 Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:33:16. #1.12#
SON DAKİKA: Çocukların okula mutlu başlamaları hayatlarını olumlu etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement