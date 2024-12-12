Medikal Estetik Uzmanı: Photoshop'lu görüntüler estetik talebini arttırdı - Son Dakika
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Sağlık

Medikal Estetik Uzmanı: Photoshop'lu görüntüler estetik talebini arttırdı

Medikal Estetik Uzmanı: Photoshop\'lu görüntüler estetik talebini arttırdı

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Muhammet Enes Taşkın, dijital dünyada Photoshop'un yarattığı kusursuz görüntünün, insanların estetik işlemlere olan talebini artırdığını belirtti. Estetik işlemlerde yalnızca bir bölgeye odaklanmanın yeterli olmadığını, yüzü bir bütün olarak değerlendirmenin daha etkili sonuçlar verdiğini söyledi. Ayrıca yaşla birlikte ciltte azalan kolajenin mezoterapi ile ameliyatsız bir şekilde çözülebileceğini ifade etti.

12.12.2024 17:22
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Haberler.com'da Meltem Şarkışlalı'nın konuğu olan Medikal Estetik Uzmanı Dr. Muhammet Enes Taşkın, estetik uygulamalardaki güncel trendler ve yöntemler hakkında önemli bilgiler paylaştı. Taşkın, dijital dünyadaki görsel algının, estetik taleplerini nasıl şekillendirdiğini anlattı.

"PHOTOSHOP GÖRÜNTÜLERİ ESTETİĞE TALEBİ ARTIRDI"

Dr. Taşkın, estetik işlemlerindeki artışı Photoshop uygulamalarının etkisine bağladı. "Photoshop'un yarattığı kusursuz görüntü, insanların estetik işlemlerle aynı sonuçları aramasına neden oldu. Talep ciddi oranda arttı" ifadelerini kullandı.

Medikal Estetik Uzmanı: Photoshop'lu görüntüler estetik talebini arttırdı

"DOĞRU YAKLAŞIM: YÜZÜ BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALMAK"

Estetik işlemlerde yalnızca bir bölgeye odaklanmanın yeterli olmadığını belirten Taşkın, "Tek tek işlem yapmak yerine, yüzü bir bütün olarak değerlendirmek çok daha etkili sonuçlar verir" dedi.

Medikal Estetik Uzmanı: Photoshop'lu görüntüler estetik talebini arttırdı

"MEZOTERAPİ VE KOLAJEN TAKVİYESİ ÇAĞI"

Yaşla birlikte ciltte en çok azalan maddenin kolajen olduğunu ifade eden Taşkın, mezoterapinin bu sorunu ameliyatsız bir şekilde çözmek için etkili bir yöntem olduğunu söyledi. Ayrıca göz kapağı düşüklüğünün yalnızca estetik bir problem değil, aynı zamanda tıbbi bir durum olduğunun altını çizdi.

Teknoloji, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Medikal Estetik Uzmanı: Photoshop'lu görüntüler estetik talebini arttırdı - Son Dakika

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