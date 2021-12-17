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"Meme büyütmede kaygılarının başında estetikten önce insani duygular geliyor" - Son Dakika

"Meme büyütmede kaygılarının başında estetikten önce insani duygular geliyor"

17.12.2021 09:18
"Meme büyütmede kaygılarının başında estetikten önce insani duygular geliyor"

ESTETİK, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Merve Özkaya Ünsal, kadınların meme büyütmeyi kozmetik amaçla yaptırmasına karşın, kaygılarının başında estetikten önce insani duyguların geldiğini söyledi.

ESTETİK, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Merve Özkaya Ünsal, kadınların meme büyütmeyi kozmetik amaçla yaptırmasına karşın, kaygılarının başında estetikten önce insani duyguların geldiğini söyledi. Opr. Dr. Ünsal, "Genç hastalar en başta anne olduklarında silikon memeyle bebeklerini emzirip emziremeyeceklerini soruyor. Süt kanallarını ameliyat sırasında koruduğumuz için böyle bir sorun yaşanmıyor. Bu operasyonu geçirmek, gebelik ve emzirmek için bir engel oluşturmuyor" dedi.

İzmir Kent Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Merve Özkaya Ünsal meme büyütme ameliyatlarının her yaş grubundaki kişi tarafından giderek artan bir şekilde talep edilen operasyonlar olduğunu söyledi. Operasyonun meme hacmini ve dolgunluğunu artırmak, meme kıvrım ve hatlarını belirginleştirmek için kozmetik amaçlı yapıldığını belirten Opr. Dr. Ünsal, meme büyütme ameliyatları konusunda bilgi verdi.

İKİ FARKLI YÖNTEMLE YAPILIYOR

Meme büyütme ameliyatlarının iki farklı yöntemle yapılabildiğini kaydeden Opr. Dr. Ünsal şunları söyledi:

"Bu yöntemlerden biri, silikon protezler kullanılarak yapılan büyütme ameliyatıdır. Bir diğeri ise, kendi vücudunuzdan alınan yağ dokuların bazı işlemlerden geçirilerek meme dokusuna verilmesi ameliyatıdır. Mevcut meme volümü çok düşük olan hastalarda ya da ameliyat sonrasında sütyen/bikini bedeninde daha fazla artış olmasını isteyen hastalarda protez ile büyütme ameliyatları tercih edilirken, meme volümünde az miktarda artış, dekolte bölgesi gibi özellikli bir bölgede dolgunlaşma isteyen hastalarda yağ transferi yöntemiyle meme büyütme uygulanabilir. Bazı hastalarda, her iki işlem bir arada uygulanabiliyor."SİLİKON MEME PROTEZİ EMZİRMEYE ENGEL DEĞİL

Öte yandan meme büyütme ameliyatı yaptırmayı planlayan özellikle genç hastalarla görüşmede en sık 'silikon ameliyatı sonrası süt verilemez' endişesinin dile getirildiğini belirten Opr. Dr. Merve Özkaya Ünsal, "Meme büyütme operasyonu kozmetik amaçla yaptırılan bir operasyon. Buna karşın genç hastalarımın neredeyse tamamının kaygısı estetikten çok insani. Silikon meme protezinin, doğurup anne olduğunda bebeğini emzirmesine engel olup olmayacağını soruyor. Bu çok değerli bir endişe. Ancak endişeleri yersiz çünkü süt kanallarını ameliyat sırasında mümkün olduğunca koruyoruz. Bu operasyonu geçirmek, gebelik ve emzirmek için bir engel oluşturmuyor" diye konuştu.


Meme büyütmede kaygılarının başında estetikten önce insani duygular geliyor

Gebelik, Silikon, Plastik, Estetik, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Meme büyütmede kaygılarının başında estetikten önce insani duygular geliyor' - Son Dakika


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