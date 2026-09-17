Meme tümörü operasyonu geçiren köpek sağlığına kavuştu

Bilecik'te meme tümörü olduğu tespit edilen sokak köpeği ameliyatla tedavi altına alınarak sağlığına kavuştu.

Kentte vatandaşlar tarafından sokakta bitkin halde bulunan sahipsiz köpek Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde getirildi. Burada Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan muayenede hayvanda meme tümörü olduğu belirlendi. Yapılan ameliyatla hayvan sağlığına kavuştu.

Ameliyat sonrası hayvan hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Mehmet Umut Ünal, "Vatandaşlarımız tarafından sokaktan alınarak bize getirilen yaralı köpek, 5-6 yaşlarında dişi bir can dostu. Köpeğe gerekli teşhis işlemlerini başlattık. Meme tümörü olan köpeği ameliyat ederek, zararlı kitleyi vücuttan uzaklaştırdık. Can dostumuz iyileşip sağlığına kavuşana kadar gerekli tedavi ve hizmeti vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Veteriner Hekim Ünal, hayvana gerekli aşı ve diğer bakımların da yapıldığını belirtti.