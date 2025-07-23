7 Yaralının Tedavisi Devam Ediyor

BAKAN MEMİŞOĞLU: 7 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit olan 10 kişiye Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi. Memişoğlu, açıklamasının devamında yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Halen 7 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Yaralılarımızdan 6'sının durumu iyi, 1 yaralımız ise yoğun bakımda yakın takip edilmektedir. Diğer yaralılarımız taburcu edilmiştir. Hastalarımızın tedavi süreçleri titizlikle takip edilmekte olup, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu acı olayda hayatını kaybeden kahramanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."