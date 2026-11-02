Mengücek Gazi Hastanesi Başhekimi Taş, hasta memnuniyetini yerinde inceledi - Son Dakika
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Mengücek Gazi Hastanesi Başhekimi Taş, hasta memnuniyetini yerinde inceledi

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Mengücek Gazi Hastanesi Başhekimi Taş, hasta memnuniyetini yerinde inceledi
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Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, hastane yönetimiyle birimleri ziyaret ederek hasta ve yakınlarıyla görüştü. Ziyaretlerde sağlık çalışanlarından bilgi alan Taş, hasta memnuniyeti ve hizmet ihtiyaçlarını değerlendirdi.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, hastane yönetimiyle birlikte farklı birimleri ziyaret ederek sağlık hizmetlerine ilişkin çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaretler kapsamında hasta ve hasta yakınlarıyla görüşen Taş, geçmiş olsun dileklerini ileterek talep ve beklentilerini dinledi.

Sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Taş, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve personelin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyaretlerde hasta memnuniyetinin artırılması, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve hizmet sunumunda karşılaşılan ihtiyaçlar değerlendirildi.

Kaynak: İHA
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