Menopozda Kemik Sağlığı İçin Gökkuşağı Beslenme - Son Dakika
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Menopozda Kemik Sağlığı İçin Gökkuşağı Beslenme

Menopozda Kemik Sağlığı İçin Gökkuşağı Beslenme
20.06.2026 13:06
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Dyt. Mehmet Refik Sezgin, menopoz döneminde kemik sağlığını korumanın sırlarını açıkladı.

Dyt. Mehmet Refik Sezgin menopoz dönemi beslenme hakkında bilgi verdi. Sezgin "Menopoz döneminde kemik sağlığını korumanın sırrı, tek tip beslenmeden kaçınıp sofrayı adeta bir gökkuşağı gibi renklendirmekten geçiyor" dedi.

Menopoz döneminde değişen hormon seviyeleri, azalan fiziksel aktivite ve hızlı kilo değişimlerinin kemik sağlığını tehdit ettiğini belirten Medstar Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Mehmet Refik Sezgin, bu dönemde doğru beslenmenin önemine dikkat çekti. Menopoz döneminde kemik sağlığının korunmasının yalnızca kalsiyum tüketimiyle mümkün olmadığını belirten Sezgin, "Kemik dokusunu korumak ve güçlendirmek için günlük beslenmede tek bir kaynağa odaklanmak yeterli değildir. Kemik sağlığının korunması; yeterli protein alımı, D vitamini düzeylerinin desteklenmesi, magnezyum, fosfor ve K vitamini gibi birçok besin öğesinin dengeli alınmasıyla mümkün olabilir" dedi.

"Menopozda tabağınız gökkuşağı gibi olsun"

Menopoz döneminde beslenmede çeşitliliğin önemine değinen Sezgin, "Menopoz döneminde kemik sağlığını korumanın sırrı, tek tip beslenmeden kaçınıp sofrayı adeta bir gökkuşağı gibi renklendirmekten geçiyor. Günlük beslenmede kalsiyum ihtiyacını karşılamak için süt, yoğurt ve peynir gibi geleneksel kaynaklara mutlaka yer verilmelidir. Ancak tabağın geri kalanında çeşitliliği yakalamak adına, mineral ve K vitamini deposu olan koyu yeşil yapraklı sebzeler ile bitkisel protein ve lif kaynağı olan kuru baklagiller dengeli bir şekilde yer almalıdır. Bu zengin sentezi tamamlamak ve mineral alımını en üst seviyeye çıkarmak için ise fındık, badem ve susam gibi sağlıklı yağlı tohumlar günlük beslenme rutinine dahil edilmelidir" diye konuştu.

Kemikleri zayıflatan 5 büyük hata

Kemik sağlığını olumsuz etkileyen alışkanlıklara da değinen Sezgin, "Vücuttan kalsiyum atılımını artırır. Hızlı kilo verme amacıyla yapılan düşük kalorili ve tek tip diyetler kemik mineral yoğunluğunu olumsuz etkiler. Yetersiz veya aşırı miktarda protein almak kemik yapısını bozar. Fazla kahve ve çay tüketimi, yetersiz sıvı alımıyla birleştiğinde kemikleri zayıflatır. Yüksek işlenmiş gıda tüketimi kemik kalitesini düşürür" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Menopoz, Sağlık, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Menopozda Kemik Sağlığı İçin Gökkuşağı Beslenme - Son Dakika

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