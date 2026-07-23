Mersin Acil Servis Yenileniyor - Son Dakika
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Mersin Acil Servis Yenileniyor

Mersin Acil Servis Yenileniyor
23.07.2026 11:39
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Mersin'de Toros Devlet Hastanesi Acil Servisi, hizmet kalitesini artırmak için yenileniyor.

Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Toros Devlet Hastanesi Acil Servisinde hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilecek genişletme, bakım ve onarım çalışmaları öncesinde incelemelerde bulundu.

Vatandaşlara sunulan acil sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek, fiziki kapasiteyi artırmak ve daha modern sağlık hizmeti sunmak amacıyla başlatılan proje kapsamında alanda incelemeler yapan Ekici, yürütülecek çalışmalar hakkında hastane yönetimi ile yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Proje kapsamında acil servisin fiziki yapısının güçlendirilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Yetkililer, yenileme çalışmaları süresince acil servis hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının ardından yenilenen alanın vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Mersin Acil Servis Yenileniyor - Son Dakika

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