Mersin'de sağlık yöneticilerine kurumsal kimlik ve liderlik eğitimi verildi - Son Dakika
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Mersin'de sağlık yöneticilerine kurumsal kimlik ve liderlik eğitimi verildi

Mersin\'de sağlık yöneticilerine kurumsal kimlik ve liderlik eğitimi verildi
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Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Mersin Şehir Hastanesi ve Mersin Üniversitesi iş birliğiyle sağlık yöneticilerine yönelik eğitim düzenlendi. Programda kurumsal iletişim, liderlik ve kriz yönetimi konuları ele alındı.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Mersin Şehir Hastanesi ve Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliğinde sağlık yöneticilerine yönelik 'Sağlıkta Kurumsal Kimlik ve Liderlik Eğitimi' düzenlendi.

Mersin Şehir Hastanesi Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviki Birimi tarafından organize edilen eğitim programına İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Şehir Hastanesi Başhekimi Mehmet Ballı, Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner, akademisyenler ve hastanenin idari yöneticileri katıldı.

Eğitim programında; kurumsal iletişim ve aidiyet, kurumsal temsil ve protokol kuralları, ekip çalışması ve iletişimi, kriz ve stres yönetimi, etkili konuşma ve diksiyon, kurumsal kimlik vizyonu ile dijital halkla ilişkiler konuları ele alındı.

"Güven, güçlü kurumların temelidir"

Programın açılış konuşmasını yapan Başhekim Mehmet Ballı, sağlık hizmetlerinde güven duygusunun önemine dikkat çekti. Hasta ve çalışan güveninin güçlü bir kurum kültürüyle mümkün olduğunu belirten Ballı, yöneticilerin çalışanlarına güven veren, iletişime açık ve sorumluluk alan bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğini ifade etti. Kurumsal başarının ortak hedefler doğrultusunda hareket eden uyumlu ekiplerle sürdürülebileceğini kaydetti.

"Sağlık yalnızca tıbbi başarı değildir"

Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner ise sağlık sektörünün merkezinde doğrudan insan hayatının bulunduğunu belirtti. Güçlü bir sağlık hizmetinin yalnızca teknik ve tıbbi başarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Çobaner, "Hizmetin niteliğini, kurumun itibarını ve topluma güven veren yüzünü; güçlü bir kurumsal kimlik, etkili iletişim ve vizyoner liderlik anlayışı belirlemektedir" dedi.

Çobaner, iş birliğinin hayata geçirilmesine katkı sunan kurumlara, eğitimcilere ve katılımcılara teşekkür etti.

"Liderlik, birlikte başarmaktır"

Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici de sağlık hizmetlerinin yalnızca bilgi ve tecrübeyle değil; deontolojik ilkelere bağlılık, güçlü iletişim ve ortak sorumluluk anlayışıyla yürütülebileceğini belirtti.

Sağlık alanında atılan her adımın merkezinde insan, güven ve etik değerlerin bulunduğunu ifade eden Ekici, "Liderlik yalnızca yönetmek değildir. Ekibine güven vermek, ortak bir hedef oluşturmak, doğru zamanda sorumluluk almak ve birlikte başarmaktır. Güçlü kurumların temelinde etkili liderlik, sağlıklı iletişim ve uyumlu ekip çalışması bulunmaktadır" dedi.

Program kapsamında Doç. Dr. Berna Arslan, Doç. Dr. Ahmet Taylan, Doç. Dr. Canan Dural Tasouji, Prof. Dr. Barış Bulunmaz, Prof. Dr. Recep Ünal, Dr. Öğr. Üyesi Semra Akıncı Saçaralp ve Öğr. Gör. Dr. Nermin Alkan tarafından çeşitli eğitimler verildi.

Eğitim programı, sağlık kurumlarında kurumsal kimliğin güçlendirilmesi, etkili iletişimin yaygınlaştırılması ve güçlü yönetim anlayışının desteklenmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi, Mersin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Mersin'de sağlık yöneticilerine kurumsal kimlik ve liderlik eğitimi verildi - Son Dakika

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