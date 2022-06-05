Mersin'de yatağa bağlı hasta fizyoterapi desteğiyle yürümeye başladı - Son Dakika
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Mersin'de yatağa bağlı hasta fizyoterapi desteğiyle yürümeye başladı

05.06.2022 12:19
Mersin'de yatağa bağlı hasta fizyoterapi desteğiyle yürümeye başladı

Mersin'de düşme sonucu yatağa bağımlı hale gelen 70 yaşındaki Halil İbrahim Şimşek, fizyoterapi desteğiyle yürümeye başladı.

Mersin'de düşme sonucu yatağa bağımlı hale gelen 70 yaşındaki Halil İbrahim Şimşek, fizyoterapi desteğiyle yürümeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'nde yaşayan Şimşek, evinde düştükten sonra belinde oluşan kırık nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi.

Şimşek, bir yıl sonra evde sağlık ve bakım hizmeti alabilmek için belediyeye başvuru yaptı.

Başvurunun ardından tedavi sürecine başlanan Şimşek'e fizik tedavi hizmeti verildi. Şimşek, bir süre devam eden egzersiz çalışmalarının ardından yürümeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halil İbrahim Şimşek, uzun zaman sonra yürüyebilmenin sevincini yaşadığını belirtti.

Belediye bünyesinde görev yapan fizyoterapist Bengisu Gürler de fizik tedavi hizmeti sayesinde yürümeye başlayan Şimşek'in, kendi ihtiyaçlarını giderebilecek duruma geldiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

İbrahim Şimşek, Akdeniz, Mersin, Güneş, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Mersin'de yatağa bağlı hasta fizyoterapi desteğiyle yürümeye başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de yatağa bağlı hasta fizyoterapi desteğiyle yürümeye başladı - Son Dakika
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