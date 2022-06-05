Şimşek, bir yıl sonra evde sağlık ve bakım hizmeti alabilmek için belediyeye başvuru yaptı.

Kaynak: AA

İbrahim Şimşek, Akdeniz, Mersin, Güneş, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Mersin'de yatağa bağlı hasta fizyoterapi desteğiyle yürümeye başladı - Son Dakika

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