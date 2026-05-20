Milas Günlük ve Sakarkaya Mahallelerinin taşıma su derdine son

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Milas ilçesine bağlı Günlük ve Sakarkaya mahallelerinde 2016 yılından bu yana taşıma yöntemi ile karşılanan içme suyu ihtiyacına kalıcı çözüm getirmek için çalışmalarını başlattı. Yürütülen çalışma kapsamında 12 bin metre uzunluğunda içme suyu terfi hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Projenin Temmuz ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, Muğla'nın her noktasındaki vatandaşlara kesintisiz içme suyu sağlanarak altyapının güçlendirilmesi yönündeki talimatları doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü çalışmalarına ediyor. Son olarak, Milas'ın Günlük ve Sakarkaya mahallelerinde, 2016 yılından bu yana tankerlerle sağlanan içme suyu ihtiyacına kalıcı çözüm getirmek amacıyla 12 bin metre uzunluğunda içme suyu terfi hattı imalatı çalışmaları yürütülüyor.

Bölgenin su ihtiyacına kalıcı çözüm

İl genelinde vatandaşların kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla projelerini sürdüren MUSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu altyapı ağını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, daha önce içme suyu şebekesi bulunmayan, su ihtiyacını yıllardır tankerler ve çeşitli taşıma yöntemleriyle karşılayan Milas ilçesine bağlı Günlük ve Sakarkaya mahalleleri için 12 bin metre uzunluğunda içme suyu terfi hattı imalatı çalışmalarına başlandı. Bölgenin uzun yıllardır yaşadığı içme suyu sorununa kalıcı çözüm üretmek amacıyla, Derince ve Karşıyaka bölgelerindeki mevcut kuyuların yanında yeni bir kuyu açılacak ve buradan içme suyu sağlanacak. Çalışmaların Temmuz ayı sonunda tamamlanmasıyla birlikte, modern ve uzun yıllar sorunsuz hizmet verecek içme suyu hattı devreye alınacak ve bölgenin su ihtiyacına kalıcı çözüm sağlanmış olacak.

Günlük Mahalle Muhtarı Mehmet Şimşek, yapılan çalışmanın mahalleleri için çok önemli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "Köyümüzde çok susuzluk yaşandı. MUSKİ tarafından 2016'dan beri taşıma suyundan tankerden su dökülmekte. Ahmet Başkanımız sayesinde köyümüze su geliyor. MUSKİ'nin çalışmalarından memnunuz" dedi.

12 bin metrelik terfi hattı çalışmasının tamamlanmasıyla dertlerinin son bulacağını söyleyen Sakarkaya Mahalle Muhtarı Neccar Sarı, "Allah'ın izniyle gideriyoruz, suyumuz geliyor. MUSKİ Müdürümüz, Ahmet Başkan hepsinden Allah razı olsun. Hepsi yardımcı oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum minnettarım" dedi.

MUSKİ 1. Bölge İşletmeler Daire Başkanlığı Milas Şube Müdürü Çetin Korkut, "Günlük ve sakarkaya mahallemizin yıllardır süre gelen susuzluk sorunu ile alakalı 12 bin metrelik terfi hattı imalatımız devam etmekte şu anda. Tahminimiz Temmuz ayının sonlarına doğru sakarkaya ve günlük mahallelerimizde tamamen su sorununu ortadan kaldırmış olacağız" dedi.

Muğla genelinde içme suyu hattı bulunmayan noktalara modern altyapı kazandırarak vatandaşlara kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın her noktasında yaşayan vatandaşlara kesintisiz içme suyu ulaştırmanın kendileri için en önemli sorumluluklardan olduğunu, bu anlayışla il genelinde projeleri aralıksız hayata geçirdiklerini açıkladı. Başkan Aras, Milas'ın Günlük ve Sakarkaya mahallelerinde olduğu gibi, içme suyu hattı bulunmayan birçok mahalleye yeni içme suyu hatları kazandırarak sorunları kalıcı olarak çözdüklerini belirtti. - MUĞLA