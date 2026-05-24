Milas\'ta Yeni Sağlık Evi Temeli Atıldı

Milas Türkevleri Mahallesi'nde, hayırsever bağışçı Hayri Balcı'nın değerli katkılarıyla Milas'a kazandırılacak Sağlık Evinin temel atma töreni; Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, protokol üyeleri, kurum yöneticileri ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça temel atma töreninde yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin güçlenmesine katkı sağlayacak Sağlık Evinin ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyor, kıymetli desteklerinden dolayı hayırsever bağışçımız Hayri Balcı' ya teşekkür ediyoruz" dedi. - MUĞLA