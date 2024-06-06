Sağlık

Mobil KETEM tırıyla köy köy gezip tarama yapılıyor

BİTLİS - Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mobil KETEM tırıyla Hizan ilçesinin en ücra köylerine giderek kanserde erken teşhis için tarama yapıyor.

Hizan ilçesinin Ballı köyüne giden sağlık ekipleri, köydeki 30 yaş ve üzeri kadınlar ile 50 yaş ve üzeri erkekleri kanserde erken teşhis için taramadan geçirdi. Her sene yapılan taramalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, kadınlarda oluşabilecek rahim ağzı ve meme kanseri, erkeklerde ise kolon kanseri taramaları yapılıyor.

Kanser taramaları için köylerine kadar geldikleri için sağlık çalışanlarına teşekkür eden köy sakinlerinden Mustafa Çetin, "Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri köyümüze kadar gelip bizlere kanser için taramalar yaptılar. Kadınlara meme kanseri, erkeklere ise kolon kanseri taramaları yaptılar. Sağlık çalışanı arkadaşlara çok teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin, hizmet dediğin böyle olmalı" dedi.

Mobil KETEM tırının Hizan'ın en ücra köylerine bile gittiğini söyleyen Ebe Mehtap Han, "Hizan'ın en ücra yerlerine, köy köy gezip taramalar yapıyoruz. Bu hizmetimizi bütün köylerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki mobil KETEM tırımız senede 2-3 kez Hizan ilçemize uğruyor" dedi.

Taramaların tamamıyla ücretsiz olduğunu söyleyen Uzman Doktor İkbal Bayguş ise "Kanser, bilinen ölüm sebepleri arasında kalp hastalıklarından sonra gelen en sık ölüm sebeplerinden biridir. Ayrıca bireyde bıraktığı fiziksel ve mental hasarın yanında ülkenin iş gücüne ve ekonomik gücüne zarar veren ciddi bir halk sağlığı problemidir. Biz burada kanseri erken evrede yakalamayı amaçlamaktayız. Burada toplanan veriler, ülkemizin dört bir yanından gelen diğer verilerle birlikte ortak bir sistemde profesyonel ekipler tarafından değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır. Taramalarımız ücretsizdir. Dünya Sağlık Örgütünün de önerdiği ülkemizde de aktif olarak uygulanan üç farklı kanser türü taranmaktadır. Meme kanseri; kadınlarda 40-69 yaş arası iki yılda bir mamografiyle, rahim ağzı kanseri de kadınlarda 30-65 yaş arası 5 yılda bir pap smear ve hpv dna ile kolon kanseri ise 50-70 yaş arası erkek ve kadınlarda gaytada gizli kan ile taranmaktadır. Başta Hizan Kaymakamlığımız olmak üzere, Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü ve ekibine, İlçe Sağlık Müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımıza, bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına, köy muhtarlarına katkılarından dolayı teşekkür etmeyi kendime borç bilirim. Vatandaşlarımızdan isteğimiz taramalarını aksatmamalarıdır. Erken teşhis hayat kurtarır" şeklinde konuştu.