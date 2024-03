Sağlık

Mobil tarama aracı, kanserde erken teşhise katkı sağlıyor

Bingöl'de 2 binden fazla kişiye kanser taraması yapıldı

BİNGÖL - Bingöl'de İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde hizmet veren mobil mamografi aracı, 4 ay içinde 2 binden fazla kişiyi kanser taramasından geçirdi.

Bingöl'de yaklaşık 4 ay önce İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde hizmet vermeye başlayan mobil mamografi aracı ilçe, köy ve mahallerde gezerek vatandaşların kanser tarama işlemlerini gerçekleştiriyor. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanserinde erken teşhise katkı sunan mobil araç, şimdiye kadar 2 binden fazla kişiye hizmet sundu.

Bingöl Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Muammer Musaoğlu, 40 yaşından büyük her kadının mutlaka meme kanseri, 30-69 yaş arası kadınların rahim ağzı kanseri ve 50 yaşından büyük erkek ve kadınların da kalın bağırsak kanseri taraması yapmasının önemli olduğunu söyledi. Erken teşhisin önemine de değinen Dr. Musaoğlu, "Yaklaşık 4 aydır hizmete sunduğumuz mobil mamografi aracımızla özellikle Bingöl'ün köylerinde ve ilçelerinde kanser tarama hizmetini gerçekleştirmekteyiz. Bu 4 aylık süreçte 2 binden fazla vatandaşımızın kanser taramasını tamamladık. Burada bizim taradığımız 3 kanserden bahsetmek istiyorum, birincisi meme kanseri, 40 yaşından büyük her kadının mutlaka meme kanseri taramasını gerçekleştirmelerini istiyoruz. Rahim ağrı kanserini ise 30-69 yaş arası her kadının yaptırmasını istiyoruz. Bu taramayı bizim kurumlarımızda yaptırabilecekleri gibi kendi mahallelerindeki en yakın sağlık kurumuna giderek bu taramayı gerçekleştirebilirler. 3'üncü taramasını yaptığımız kanserde kalın bağırsak kanseri. 50 yaşından büyük kadın ve erkek tüm vatandaşlarımızı tarama işlemi yapmaya davet ediyoruz. Taramaların önemine gelecek olursak, bir hastalığı tedavi etmek her zaman hastalığı önlemekten daha zordur. Biz burada daha çok erken evrede belirti vermeden, hastanın hayat kalitesini bozmadan bir düzeydeyken hastalığı yakalayıp, tedavi edip hastanın hayatına daha konforlu bir şekilde devam etmesini istiyoruz" dedi.