Motosiklet Kazasında Yaralanan Genç Ameliyatla Kurtuldu - Son Dakika
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Sağlık

Motosiklet Kazasında Yaralanan Genç Ameliyatla Kurtuldu

Motosiklet kazasında idrarı karnına dolan genç, Samsun'da başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

03.02.2025 23:08
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Motosiklet kazası sonrası idrarı karnına dolan genç, ameliyatla sağlığına kavuştu

SAMSUN - Geçirdiği motosiklet kaza sonrası idrar kanalının böbrekle olan bağlantısının kopması sonucu idrarı karnına dolan ve zamanla karnı şişen genç, Samsun'da yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Amasya'da yaşayan Hamza Oğuzhan Çelik motosikletiyle seyir halindeyken dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada ağır yaralanan Hamza Oğuzhan Çelik, 2 gün yoğun bakımda kaldı. Akabinde taburcu olan Hamza'nın bir süre sonra karnı şişmeye başladı. Ağrıları artan gencin karnındaki şişliğin sebebi yapılan tetkiklerde biriken idrar olduğu anlaşıldı. VM Medical Park Samsun Hastanesi'ne başvuran ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Kadir Önem ile Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Çetinkaya tarafından ameliyat edilen genç, şifa buldu.

"İdrarı karnına doldu"

Hastanın süreciyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Kadir Önem, "Oğuzhan Bey'in bir motosiklet kazası sonrası böbrek kanalı böbrekten kopuyor. Hasta daha sonra bize karnında şişlik nedeniyle başvurdu. Karnındaki şişliğin nedeni ise böbrekteki idrarın böbrek kanalı koptuğu için mesaneye iletilememesi. Sağ böbreğin ürettiği idrar, karnının içine yayılıyor ve karnı şişmeye başlıyor. Tabii, kaza sırasında bazı iç kanamalar da geçirmiş. Hasta bize başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde bu sıvının böbrekten kaçan idrar olduğunu gördük. Buranın onarılması gerekiyordu. Kopan idrar kanalının böbreğe tekrar dikilmesi gerekiyordu. 1 ay bekledik. Hastanın bacağında pıhtı vardı. Bu iyileştikten sonra oldukça zorlu bir ameliyat yaptık. İdrar kanalını tekrar böbreğe anastomaz yapmayı gerçekleştirdik. Onarımını güzel bir şekilde yaptık. Bu tür durumlarda genellikle sekonder yapışıklıklar oluştur. Bu yapışıklıklar ameliyatla milim milim ilerleyerek açmak zorunda kaldık. Eğer idrar kanalı böbreğe yetişmeseydi, o zaman ince bağırsaktan aldığımız bir parça koyacaktık. Güzel ve zor bir ameliyat oldu. Hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik" dedi.

"Üzerine basılmayacak kadar sertleşti"

Hamza Oğuzhan Çelik ise "Sağ tarafımda şişlik vardı. Kazadan sonra hastane süreci geçirdim. 2 gün yoğun bakımda kaldım. Çıktığım zaman karnım şişti. Üzerine basılmayacak kadar sertleşti. 'Kazadan dolayı kan içeriye dolabilir' dediler. Daha sonra sol bacağımda toplardamar tıkandı. Kan sulandırıcıya başlayınca daha yoğunluk oluştu. Kendi şehrimdeki doktorlar da 'kan pıhtısı olabilir, eğer açarsak böbreği komple alabiliriz, o riske de biz giremeyiz' dediler. Samsun'daki Kadir hocamıza yönlendirdiler. Burada ilk olarak tüp takıldı ve sıvı boşaltıldı. Sonrasında hepsi halloldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Motosiklet Kazasında Yaralanan Genç Ameliyatla Kurtuldu - Son Dakika

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