MR ve BT Eğitimi Ardahan'da Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MR ve BT Eğitimi Ardahan'da Gerçekleşti

MR ve BT Eğitimi Ardahan\'da Gerçekleşti
24.05.2026 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan Üniversitesi'nde 85 öğrenciye MR ve BT görüntüleme teknikleri sertifikalı eğitim verildi.

Ardahan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından, TMRT-DER ve United Imaging desteğiyle düzenlenen "Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme Teknikleri Sertifikalı Eğitim Programı" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa toplam 85 öğrenci katıldı. Eğitim sonunda katılımcılara uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar takdim edildi. Program kapsamında; MR görüntüleme teknikleri, ileri MR uygulamaları, veteriner radyolojide MR görüntüleme yöntemleri, bilgisayarlı tomografi fiziği ve görüntüleme süreçleri ele alındı. Programın moderatörlüğünü Öğr. Gör. Sinan İrtegün üstlenirken, Klinik Uygulama Uzmanı Selim Akkoyunlu ve Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde görev yapan Radyoloji Teknikeri Ferhat Kaya tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitimlerde MR ve BT sistemlerinin çalışma prensipleri, görüntü oluşum süreçleri, modern görüntüleme teknikleri, klinik çekim protokolleri ve görüntü optimizasyon yöntemleri anlatıldı. Workstation destekli uygulamalarda öğrenciler; MR ve BT görüntülerinin düzenlenmesi, multiplanar rekonstrüksiyon (MPR), görüntü işleme ve temel post-processing uygulamaları üzerinde birebir çalışma imkanı buldu. Veteriner radyoloji oturumlarında ise hayvanlarda MR görüntüleme yöntemleri ve anatomik değerlendirme süreçlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Program boyunca öğrenciler hem teorik bilgi edinme hem de uygulamalı çalışmalarla deneyim kazanma fırsatı elde etti. Etkinlik sonunda Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından konser düzenlenirken, kapanış programı katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Yetkililer, sağlık teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak uygulamalı görüntüleme eğitimlerinin önemine dikkat çekerek benzer eğitim programlarının devam edeceğini belirtti.

Eğitim programı, katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ardahan, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık MR ve BT Eğitimi Ardahan'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı
Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı
Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2’si ağır, 3 yaralı Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2'si ağır, 3 yaralı

09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
08:35
Özgür Özel’den vekillerin “Yeni parti kuralım“ teklifine sert yanıt
Özgür Özel'den vekillerin "Yeni parti kuralım" teklifine sert yanıt
08:32
Bayramda plan yapanlar dikkat Meteoroloji’den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
07:55
CHP Genel Merkezi’nde tahliye gerginliği Büyük arbede yaşandı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı
07:45
Putin misilleme emri verdi, başkent Kiev Oreşnik füzeleriyle yerle bir edildi
Putin misilleme emri verdi, başkent Kiev Oreşnik füzeleriyle yerle bir edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 10:01:17. #7.12#
SON DAKİKA: MR ve BT Eğitimi Ardahan'da Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.