Muğla çam balı 50 arıcıyla kovandan sofraya QR kodla izlenecek

'Muğla Çam Balının Kalite ve Standartlarının Yükseltilmesi ve İzlenebilirliğinin Artırılması Projesi' kapsamında geliştirilen Çam Balı Takip Sistemi, pilot olarak projeye dahil edilen 50 arıcıya tanıtıldı. Proje ile Muğla çam balının kovandan tüketiciye kadar tüm üretim ve ticaret sürecinin dijital olarak izlenebilir hale getirilmesi, tağşişin önlenmesi ve ürünün küresel ölçekte marka değerinin artırılması hedefleniyor.

Muğla çam balının kalite ve standartlarının yükseltilmesi, üretim süreçlerinin kayıt altına alınması ve ürünün tüketiciye güvenli şekilde ulaştırılması amacıyla hayata geçirilen 'Muğla Çam Balının Kalite ve Standartlarının Yükseltilmesi ve İzlenebilirliğinin Artırılması Projesi' kapsamında önemli bir adım daha atıldı.

Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile Muğla Ticaret Borsası tarafından imzalanan protokol kapsamında yürütülen proje, YİKOB'un yüzde 80 katkısıyla destekleniyor.

Kovandan sofraya dijital takip

Pilot uygulama 50 arıcı ile başladı. Geliştirilen Çam Balı Takip Sistemi sayesinde balın üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen süreç kayıt altına alınacak.

Projenin tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıya 50 arıcı ve teknik personel katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Dr. Songül Topal gerçekleştirdi.

Toplantıda ayrıca YİKOB Rehberlik ve Denetim Müdür Vekili Dr. Ahmet Esen, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk ve Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, proje kapsamında yürütülecek çalışmalar ve izlenecek yol hakkında açıklamalarda bulundu.

Projenin tanıtım sunumu ise Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesinde proje yürütücüsü olarak görev yapan Veteriner Hekim Alptuğ Demircan tarafından gerçekleştirildi.

Balın kimliği olacak

Analizleri tamamlanan ballar, tekrar kullanılamayan güvenlikli QR kod mühürlerle kayıt altına alınacak. Böylece ürünün kaynağı ve üretim süreci takip edilebilecek.

Proje kapsamında yazılım süreci tamamlanan Çam Balı Takip Sistemi ile üreticiden alınan balın kovandan tüketiciye kadar olan yolculuğunun izlenebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kurumsal iş birliğiyle oluşturulan sistem sayesinde Muğla çam balında tam izlenebilirliğin sağlanması, tağşişin önlenmesi, ürün güvenilirliğinin artırılması ve arıcıların ürettikleri kaliteli balın ekonomik değerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Pilot uygulama kapsamında projeye dahil edilen 50 arıcının ürettiği ballar, proje paydaşı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gıda Analiz Laboratuvarında gerçekleştirilecek analizlerden geçirilecek.

Analiz sonuçları uygun bulunan ballar, yırtılmaz ve tekrar kullanılamaz güvenlikli QR kod mühürlerle kayıt altına alınacak. Kayıt altına alınan balların müzayede usulüyle satışa sunulması ve ticari olarak değerlendirilmesiyle üreticilerin kaliteli ve standartlara uygun üretiminin ekonomik karşılığının artırılması hedefleniyor.

Propolis de katma değer kazanacak

Toplanacak propolisler de analiz edilerek yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor. Toplantıda ayrıca proje kapsamında temin edilen toplam 2 bin propolis tuzağı üreticilere teslim edildi. Üreticiler tarafından bu tuzaklar aracılığıyla toplanacak propolisler de aynı sistem kapsamında analiz edilecek.

Analiz sonuçlarına göre elde edilecek kaliteli propolisin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi ve arıcıların gelirlerinin çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.

Muğla'dan Türkiye'ye örnek model

Muğla Çam Balının Kalite ve Standartlarının Yükseltilmesi ve İzlenebilirliğinin Artırılması Projesi, coğrafi işaret tesciline sahip Muğla Çam Balının standartlarının korunması ve ürünün marka değerinin artırılması açısından önem taşıyor. Proje ile yalnızca Muğla çam balının üretim ve ticaret sürecinin izlenebilir hale getirilmesi değil, aynı zamanda bölgede oluşturulan 'Kovandan Sofraya Dijital İzlenebilirlik' modelinin gelecekte Türkiye genelindeki bal üretimine entegre edilebilecek bir altyapı standardına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Muğla'da başlayan bu dijital dönüşümle, kaliteli bal üretiminin kayıt altına alınması, tüketici güveninin artırılması, tağşişle mücadele edilmesi ve Türk balının ulusal ve uluslararası pazarlardaki marka değerinin güçlendirilmesi için önemli bir altyapı oluşturulması amaçlanıyor.