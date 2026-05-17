Muğla\'da Acil Sağlık Hizmetleri Toplantısı

2026 Yılı 19. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı Muğla'da gerçekleştirildi.

Muğla Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eriş Başaran Akça, Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ile Aydın, Denizli ve Muğla illerinin ilgili kurum yöneticileri katıldı.

Acil ve afetlerde sağlık hizmet sunumunun değerlendirilmesi, verimliliğin artırılması, işleyişte yaşanan aksaklıkların tespit edilerek çözümlenmesi, sağlık tesisleri ile iller arası hasta sevklerinin koordinasyonu, hastane yatak kapasiteleri ve doluluk oranlarının ele alınması, merkez ve taşra teşkilatları arasında etkin koordinasyonun sağlanması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda; bölgedeki acil sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli ve kaliteli hale getirilmesi, sağlık tesisleri ve iller arası hasta sevk koordinasyonunun güçlendirilmesi ile bölgesel sağlık sisteminde iş birliği ve birlikte çalışma kültürünün pekiştirilmesi konuları değerlendirildi. - MUĞLA