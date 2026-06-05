Muğla'da Geleneksel Sağlık Balosu - Son Dakika
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Muğla'da Geleneksel Sağlık Balosu

Muğla\'da Geleneksel Sağlık Balosu
05.06.2026 12:42
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Muğla'da sağlık çalışanları, 5. Geleneksel Sağlık Balosu'nda birlik ve beraberliği kutladı.

Muğla'da sağlık çalışanları, yoğun çalışma temposuna kısa bir mola vererek birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi. Bu yıl 5.'si düzenlenen Geleneksel Sağlık Balosu, muhteşem bir organizasyonla gerçekleştirildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar ve yönetim ekibinin ev sahipliğinde düzenlenen gece, sıcak ve samimi atmosferiyle katılımcılardan büyük beğeni topladı. Sağlık camiasını buluşturan bu özel etkinliğe katılım ise oldukça yoğundu.

Sağlık dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren baloya; İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Ebru Taşık, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Gider, dekan yardımcıları ve akademisyenler, Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı ve yönetim ekibi, Sendika temsilcileri, çok sayıda sağlık çalışanı ve aileleri katıldı.

Gecenin en anlamlı ve duygusal anları ise fedakarca görev yapan personele yönelik gerçekleştirilen teşekkür seremonisinde yaşandı. Sağlık sektöründe 30. yılını dolduran personele, bugüne kadar sundukları emekler ve özverili hizmetler anısına teşekkür belgeleri takdim edildi.

Belge töreninin ardından, gecenin anısını ölümsüzleştirmek adına tüm protokol ve hastane çalışanlarının katılımıyla hep birlikte pasta kesildi. Birlik, beraberlik ve aile olma duygularının en üst seviyede hissedildiği organizasyon, çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Sağlık, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Muğla'da Geleneksel Sağlık Balosu - Son Dakika

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