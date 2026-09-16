Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir araştırma görevlisi uzman hekim oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir araştırma görevlisi uzman hekim oldu

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde bir araştırma görevlisi uzman hekim oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli Araştırma Görevlisi Dr. Ezgi Kotro Topan, uzmanlık sınavını başarıyla vererek uzman hekim unvanını aldı. Kurumdan bu unvanı alan 342. araştırma görevlisi hekim olan Dr. Topan, Anabilim Dalı'nın on yedinci uzmanı oldu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde uzmanlık eğitimi alan Araştırma Görevlisi Dr. Ezgi Kotro Topan, uzmanlık sınavını başarıyla vererek unvanını aldı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haşim Olgun başkanlığında gerçekleştirilen uzmanlık sınavı başarıyla tamamlandı. Sınav jürisinde Yenidoğan Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Nilay Hakan, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Nilfer Şahin, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Gülay Can Yılmaz ve Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Yasemin Çoban jüri üyesi olarak yer aldı. Dr. Ezgi Kotro Topan, Çocuk Endokrinoloji uzmanı Doç. Dr. Gülay Can Yılmaz danışmanlığında hazırladığı "Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Erken Nefropati Göstergesi Olarak NGAL ve Midkine Düzeylerinin Değerlendirilmesi; Glisemik Değişkenlik ve Kan Basıncı ile İlişkisi" konulu tezini başarıyla savundu. Bu başarısıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nın on yedinci uzmanı olan Dr. Topan, kurumdan uzman hekim unvanı almaya hak kazanan 342. araştırma görevlisi hekim olarak kayıtlara geçti. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi ve mesai arkadaşları, Uzman Dr. Ezgi Kotro Topan'ı tebrik ederek meslek hayatında başarılar diledi.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir araştırma görevlisi uzman hekim oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi
Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık

13:31
Kabe’ye gidip Fenerbahçe’ye beddua etti: Allah’ım sen bunlara...
Kabe'ye gidip Fenerbahçe'ye beddua etti: Allah'ım sen bunlara...
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
12:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
12:31
Bakan Şimşek’ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027’de olmayacak
Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027'de olmayacak
12:12
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 13:51:55. #.0.2#
SON DAKİKA: Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir araştırma görevlisi uzman hekim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement