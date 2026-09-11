Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ikinci histoloji ve embriyoloji uzmanı atandı - Son Dakika
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ikinci histoloji ve embriyoloji uzmanı atandı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne ikinci histoloji ve embriyoloji uzmanı atandı
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, uzmanlık sınavını geçen Dr. Şefike Merizan Avcı Yalçın ile kadrosunu güçlendirdi. Dr. Avcı Yalçın, hastanede uzman hekim unvanı alan 341'inci araştırma görevlisi hekim oldu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, kadrosuna yeni bir uzman hekim kazandırdı. Anabilim dalında uzmanlık eğitimini sürdüren Araştırma Görevlisi Dr. Şefike Merizan Avcı Yalçın, girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak uzman hekim unvanını aldı.

Başarılı sınavın ardından Dr. Şefike Merizan Avcı Yalçın, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nın ikinci uzmanı oldu. Dr. Şefike Merizan Avcı Yalçın'ın uzmanlık sınavı, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feral Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi. Sınav jürisinde Prof. Dr. Hülya Elbe, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Hafize Seda Vatansever, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Yelda Dere ve Doç. Dr. Leyla Tekin yer aldı. Dr. Şefike Merizan Avcı Yalçın, uzmanlık eğitimi kapsamında Prof. Dr. Feral Öztürk danışmanlığında hazırladığı "Tavşanlarda Elastik Kıkırdak Hasarında Botulinum Toksin Tip A ve Askorbik Asidin Rejeneratif Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması" başlıklı tez çalışmasını jüriye sundu. Tez çalışmasının başarıyla tamamlanmasının ardından uzmanlık sınavını da geçen Dr. Avcı Yalçın, Histoloji ve Embriyoloji alanında uzman hekim olmaya hak kazandı. Dr. Şefike Merizan Avcı Yalçın, bu başarısıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman hekim unvanı alan 341'inci araştırma görevlisi hekim olarak kayıtlara geçti.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Dr. Şefike Merizan Avcı Yalçın tebrik edilerek, meslek hayatında başarılarının devamı dilendi.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ikinci histoloji ve embriyoloji uzmanı atandı - Son Dakika

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