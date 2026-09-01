Muğla Hastanesine Yeni Tıbbi Onkoloji Uzmanı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, kadrosuna yeni bir uzman kazandı. Bilim dalının üçüncü yan dal uzmanı olan Dr. Tuğba Dübektaş Canbek, 28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen Tıbbi Onkoloji Yan Dal Uzmanlık Yeterlilik Sınavı'nı başarıyla tamamlayarak Tıbbi Onkoloji Uzmanı unvanını aldı.

Yoğun bir akademik ve pratik eğitim sürecinin ardından düzenlenen yeterlilik sınavı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Tanrıverdi başkanlığında gerçekleştirildi. Sınav jürisinde; Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Ali Alkan ile konuk jüri üyeleri olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Sabri Barutca, Prof. Dr. Esin Oktay ve Dr. Öğr. Üyesi Merve Turan görev aldı.

Eğitim süreci boyunca bilgi, deneyim ve emekleriyle doktorun yetişmesine katkı sunan öğretim üyelerine ve sınavda jüri üyesi olarak yer alan akademisyenlere teşekkür iletildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi ve mesai arkadaşları, Dr. Tuğba Dübektaş Canbek'i tebrik ederek yeni meslek hayatında başarılar diledi.