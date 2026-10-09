Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü PPR için küçükbaş hayvanlardan kan numunesi aldı

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü PPR için küçükbaş hayvanlardan kan numunesi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında il genelinde küçükbaş hayvanlardan kan örnekleri topladı. Toplanan numuneler, Koyun ve Keçi Vebası (PPR) yönünden incelenmek üzere laboratuvara gönderilecek.
Muğla'da hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında küçükbaş hayvanlardan kan numuneleri alındı.
Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yürütülen sürvey çalışmaları kapsamında alınan kan numuneleri, Koyun ve Keçi Vebası (PPR) hastalığı yönünden incelenmek üzere laboratuvara gönderilecek.
Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, hayvan sağlığının korunması, hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve hayvancılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla saha çalışmalarının ve hastalıklarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İHA
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