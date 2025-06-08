Muhammed Yasin'in Başarısı - Son Dakika
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Sağlık

Muhammed Yasin'in Başarısı

Muhammed Yasin\'in Başarısı
08.06.2025 11:29
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Ewing sarkomu ile mücadele eden 12 yaşındaki Muhammed Yasin, evde eğitimle bursluluk sınavını kazandı.

BATMAN'da 5 yıldır Ewing Sarkomu (Kemik veya yumuşak dokuda oluşan kanser) ile mücadele ettiği için kayıtlı olduğu Fatih Ortaokulu'na gidemeyen ancak evde öğretmenleri ile eğitimine devam eden Muhammed Yasin Serik (12), girdiği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda 80 sorudan 77'sini doğru cevaplayarak 488,947 puan aldı.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan Selman ve Rızkiye Serik çiftçinin 3 çocuğundan ikincisi Muhammed Yasin'e, 7 yaşında Ewing Sarkomu teşhisi konuldu. Kemik kaybı nedeniyle sağ ayağı, sol ayağından 11 santimetre kısa olan ve desteksiz yürüyemeyen Muhammed Yasin, 5 yılda 6 kez ameliyat oldu. Hastalığı nedeniyle kayıtlı olduğu Fatih Ortaokulu'na gidemeyen Muhammed Yasin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Evde Eğitim Hizmetleri' uygulamasından yararlanarak eğitim aldı. Öğretmenlerinin eve gelerek ders anlattığı Muhammed Yasin, girdiği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) 80 sorudan 77'sini doğru cevaplayarak 488,947 puan aldı.

'BU HASTALIĞI YENECEĞİME EMİNİM'

En büyük hayalinin Galatasaraylı futbolcularla tanışmak olduğunu ifade eden Muhammed Yasin, "Ben uzun zamandır kanserle mücadele ediyorum. Bu yüzden okula hiç gidemedim. Hep okul özlemi çektim. Okuldan geri kalmamak için evde eğitim alıyorum. Hocalarım eve geliyor. Matematik, Türkçe gibi dersleri bana veriyorlar. Evde yaptığım çalışmalar sayesinde bursluluk sınavını kazandım. Sınavdan çok yüksek bir puan aldım, bu beni çok gururlandırdı. Kanserle mücadele eden arkadaşlarıma sesleniyorum; ben başardım, siz de başarabilirsiniz. Asla pes etmeyin. Hastanede ve evde beni yalnız bırakmayan anne ve babama teşekkür ediyorum. Başarımı onlara borçluyum. Bu hastalığı yeneceğime eminim. Evde sürekli kendi kendime ders çalıştım. Başarılı olmak için çok çabaladım ve bu çabamın karşılığını aldım. İnşallah bundan sonraki okul hayatımda da başarımı devam ettireceğim. İnsanın bu hayatta isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Ben başardıysam herkes başarabilir. Buraya kadar gelip benimle yakından ilgilenen öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Benim en büyük hayalim, Galatasaray oyuncularıyla tanışmak. Onlarla tanışırsam, benim için ciddi bir moral kaynağı olur" dedi.

'SADECE EVDE ALMIŞ OLDUĞU EĞİTİMLERLE BU BAŞARIYI SAĞLADI'

Çok zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden baba Serik, "Muhammed Yasin'e kemik kanseri teşhisi konulduğundan beri hastane sürecimiz baya zorlu geçti. Okuldan bayağı uzak kaldı. Ciddi bir ilerleme katettik. Tedavimiz devam ediyor. Bu süre zarfında hem hastanedeki öğretmenler hem eğitime gelen öğretmenler sayesinde, sağ olsunlar eğitimine devam ettirdik. Eğitimden uzak kalmadı. Oğlum aldığı eğitimlerden sonra girdiği bursluluk sınavında yüksek bir puanla bursluluk sınavını kazandı. Bu bizi çok gururlandırdı. Hiç okul görmemiş, sadece evde almış olduğu eğitimlerle bu başarıyı sağladı. Bu başarısı onun hastalığına bir motivasyon kaynağı oldu. Kanser hastası olan aileler ve şu an beni dinleyen kardeşlerim varsa, bu hastalığı geçiren kardeşlerim varsa inanın, güvenin, kendinizde o gücü, o kuvveti muhakkak görürsünüz. İnanarak bu yoldan giderseniz hem hastalık sürecini atlatırsınız hem de eminim yüksek yerlere gelirsiniz, başarırsınız. Öğretmenleri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Özellikle devletimizin vermiş olduğu bu imkanlar için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

'KARARLILIĞIYLA, HASTALIĞA KARŞI SABRIYLA BİZE HAYAT DERSİ VERDİ'

Muhammed Yasin'e evde eğitim veren Fatih Ortaokulu öğretmenlerinden Matematik öğretmeni İbrahim Ergün de "Kendisiyle gurur duyuyorum. Biz matematik dersi, sosyal dersi, fen bilgisi dersi verdik ama kendisi de bu azmiyle, kararlılığıyla özellikle hastalığa karşı sabrıyla bize hayat dersi verdi. Yasin, bu hastalık süreci boyunca hastanede ve evde her zaman hiçbir şekilde eğitiminden eksik kalmadı. Bakanlığımız hastanedeyse yine öğretmen gönderdi evdeyken de yine öğretmen gönderdi. 2 yıldır ben kendisine ders veriyorum ve bu başarısından dolayı onu tebrik ediyorum. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Evde Eğitim Hizmetleri'nin ne kadar etkili olduğunun sonucudur Yasin'in başarısı. Evladımızın her zaman yanında olacağız ve olmaya da devam edeceğiz bu süre zarfında. Bir çocuğu bile, bir evladımızı bile topluma kazandırmışsak ne mutlu bize" dedi.

BİR GÜNLÜK OKUL ZİYARETİ

Diğer yandan okulunu bir günlüğüne ziyarete giden Muhammed Yasin Serik, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Eğitim, Sağlık, Son Dakika

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