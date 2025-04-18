Mühürsüz Etler Halk Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Sağlık

Mühürsüz Etler Halk Sağlığını Tehdit Ediyor

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Adana'da mühürsüz satılan etlerin kaynağı belirsiz ve sağlığı tehdit ediyor. Uzmanlar uyarıyor.

18.04.2025 09:31
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Mühürsüz satılan ve kesilen etlere dikkat: İnsan sağlığını tehdit ediyor

Kebabın başkenti Adana'da kebapçıdan halk sağlığı uyarısı:

" Mühürsüz etin ne eti olduğu belli değildir"

" Hiçbir imkansızlık, sağlıksızlık değildir"

ADANA - Adanalı kebapçı, mühürsüz satılan ve tüketilen etlerin kaçak kesim olduğunu belirterek, "Mühürsüz etin nerede kesildiği ve ne eti olduğu belli değildir. Mühürsüz et tüketiminden kaçınılması lazım" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından halk sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş yapan firmalar güncel olarak duyuruluyor. Kebabın başkenti Adana'da ise maalesef birçok işletmede kebap harcında taşlık veya tek tırnaklı hayvan eti tespit ediliyor. Hal böyle olunca işini düzgün yapan birçok kebapçı ise zan altında kalıyor. Kent genelinde bazı kasap ve restoranların sattığı veya tükettiği mühürsüz etler halk sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar, mühürsüz satılan etin kaynağı belli olmadığı için dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

"İnsan sağlığı her şeyden önce gelir"

Adanalı kebap ustası Yaşar Aydın, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Aydın, "Gerçek orijinal Adana Kebap erkek kuzu etiyle yapılır. Bizlerde hep erkek kuzu eti ve kaburgası kullanıyoruz. Ben hep mühürlü et kullanırım. Benim etlerim mezbahane de kesilir, kaçak kesim olmaz. Ben dana eti, dişi erkek veya kuyruk yağı kullanmam. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir. Bir işi yaparken gönül rahatlığıyla yapman lazım"dedi.

"Hiçbir imkansızlık, sağlıksızlık değildir"

Mühürsüz etlerin kaçak kesim olduğuna ve kaçak kesilen etlerin her zaman koyun eti olmadığına vurgu yapan Aydın, "Bir işi yaparken tam yapmanız lazım. Hiçbir imkansızlık, sağlıksızlık değildir. Tavuk kesilen yerin etten ayrı, et kesilen yerin tavuktan ayrı, bıçaklarının da ayrı olması gerekir. Çünkü bu ürünler hemen çapraz bulaşa yatkın. Sebze yeri, et saklama, tavuk saklama yeri ayrı olmalı. Mühürsüz etler kaçak kesim olur. O et dişi midir, ya da başka bir et midir bilinmez. Vatandaşlarda mühürsüz et tüketmemeli" diye konuştu.

"Bu işler oyuncak değil"

Adana'nın marka değerini yükseltmek için işletmelerinde sağlıklı şartlarda hizmet vermesi gerektiğine dikkat çeken Aydın, "İşletmeler ne kadar hijyenik olursa zaten Adana Kebap'ın lezzetine diyecek yok, marka imajımız daha da artar. Hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz. Bu işleri önce kendin için yapacaksın, sağlık her şeyden önce gelir. Bu işler oyuncak değil" ifadelerini kullandı.

"Önce hijyen ve temizliğe dikkat ediyorum"

Antalya'dan kebap yemeye gelen Kamile Aslan, "İlk kez Adana Kebap yedim ve çok beğendim. Bir mekana gittiğimde önce hijyen ve temizliğe dikkat ediyorum. Hijyen ve temizlik benim için çok önemli" şeklinde konuştu.

Müşterilerden Gökhan Aslanise hijyen kurallarına dikkat edilmesinin halk sağlığı açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Mühürsüz Etler Halk Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika

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