Murat Kurşun\'dan Minik Hastalara Destek

Mardin'in Midyat Devlet Hastanesi tarafından çocuk hastalara tedavi süreçlerinde moral ve motivasyon sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Gülümse Midyat Umut Çocuklarda Projesi"ne, Mardinli sanatçı Murat Kurşun anlamlı bir ziyaretle destek verdi.

Sanatçı Murat Kurşun, Midyat Devlet Hastanesi Çocuk Servisi ile günübirlik tedavi servisinde tedavi gören minik hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Çocuklarla yakından ilgilenen Kurşun, çeşitli hediyeler takdim ederek, onların mutluluğuna ortak oldu. Ziyaret kapsamında çocuklarla sohbet eden ve şarkılar seslendiren sanatçı, minik hastaların moral ve motivasyonlarına katkı sağladı.

Projeye destek vermekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Murat Kurşun, "Birkaç aydır bu projeyle ilgili iletişim halindeydik. Bugün fırsat bularak geldik. Başta Başhekimimiz Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz olmak üzere tüm hastane yönetimine ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu proje çok kıymetli ve örnek alınması gereken bir çalışma. Çocuklara ve ailelerine moral oluyor. İnşallah bu güzel projenin devamı gelir ve daha fazla destek görür" dedi.

Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz ise, "Gülümse Midyat Umut Çocuklarda Projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Belirli periyotlarla çocuk servisimizde yatan yavrularımıza oyuncaklar dağıtarak tedavi süreçlerine pozitif katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu ayki misafirimiz, Mardin ve Midyat'ın sevilen sanatçılarından Murat Kurşun oldu. Kendilerine destekleri ve çocuklarımıza yaşattıkları mutluluk için teşekkür ediyoruz. Projemizi her ay sürdürmeye devam edeceğiz. Destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocukların yüzünde tebessüm oluşturmayı hedefleyen proje, toplumun farklı kesimlerinden aldığı desteklerle büyümeye devam ediyor. - MARDİN