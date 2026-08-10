Murat Mahmutoğlu'na TAVI Yöntemiyle Kalp Tedavisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Murat Mahmutoğlu'na TAVI Yöntemiyle Kalp Tedavisi

Murat Mahmutoğlu\'na TAVI Yöntemiyle Kalp Tedavisi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da, 55 yaşındaki Murat Mahmutoğlu, TAVI yöntemiyle kalp kapağı tedavisi oldu.

Trabzon'da daha önce geçirdiği kalp ameliyatında takılan biyolojik kapağın zamanla işlevini yitirmesi üzerine sağlık sorunları yaşayan 55 yaşındaki Murat Mahmutoğlu, açık kalp ameliyatına gerek duyulmadan uygulanan TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) yöntemiyle tedavi edildi.

Of ilçesinde yaşayan üç çocuk babası Mahmutoğlu, çocukluk yıllarında başlayan kalp rahatsızlığı nedeniyle daha önce iki kez açık kalp ameliyatı geçirdi.

İlk ameliyatında mekanik kalp kapağı takılan Mahmutoğlu'na yaşadığı enfeksiyon sorunlarının ardından gerçekleştirilen operasyonda hayvansal dokudan elde edilen biyolojik kalp kapağı yerleştirildi.

Yaklaşık iki ay önce nefes darlığı şikayetleri artan Mahmutoğlu, Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde biyolojik kalp kapağının işlevini yitirdiği belirlendi.

Kalp fonksiyonları yüzde 45'ten yüzde 20'ye geriledi

Kalp kapağındaki bozulmaya bağlı aort kapağı yetmezliği gelişen hastanın kalp fonksiyonları yüzde 45'ten yüzde 20'ye geriledi.

Kalp yetmezliğine bağlı böbrek fonksiyonları bozulan ve karaciğer enzimleri yükselen Mahmutoğlu, çoklu organ yetmezliği tablosuna girdi.

Yeniden açık kalp ameliyatı geçirmesi uygun görülmeyen hasta, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, anestezi ve görüntüleme uzmanlarından oluşan ekip tarafından değerlendirildi.

Değerlendirmenin ardından Kardiyoloji Bölümü doktoru Prof. Dr. Ali Rıza Akyüz ve ekibi, Mahmutoğlu'nun kasık damarından girerek TAVI yöntemiyle bozulan biyolojik kapağının içine yeni bir kapak yerleştirdi.

"Hastanın idrar çıkışı, karaciğer enzimleri ve böbrek değerleri normale döndü"

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Rıza Akyüz, AA muhabirine, hastanın işlem öncesinde ciddi kalp yetmezliği yaşadığını söyledi.

Mahmutoğlu'nun böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının da bozulduğunu belirten Akyüz, hastayı önce diyalize alarak genel durumunu rahatlattıklarını, ardından ayrıntılı tomografik incelemelerle kullanılacak kapağın tipini ve boyutunu belirlediklerini anlattı.

Akyüz, hastanın daha önce aort damarının yapay damarla değiştirilmiş olması nedeniyle anatomisinin işlem açısından zor olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Daha önce takılan greft (yapay damar) bölgesinde sütür (dikiş) hatlarında bir kasis vardı ve o kasisi geçmekte bayağı zorlandık ama işlem başarıyla sonuçlandı. Aort yetersizliği dediğimiz kapaktaki kaçak tamamen düzeldi ve hastamız bu tedaviye inanılmaz bir cevap verdi."

TAVI yöntemiyle kasık damarından girilerek bozulan biyolojik kapağın içine yeni kapak yerleştirildiğini anlatan Akyüz, operasyonun ardından hastanın idrar çıkışının, karaciğer enzimlerinin ve böbrek değerlerinin normale döndüğünü belirtti.

Akyüz, hastanede 2012'den bu yana TAVI yöntemiyle yaklaşık 900 hastaya müdahale ettiklerini dile getirerek, 55 yaşındaki hastaya bu yöntemin uygulanmasının oldukça nadir olduğunu ifade etti.

"Her şeye rağmen hayat çok güzel"

Mahmutoğlu da yaklaşık 45 yıldır kalp hastalığıyla mücadele ettiğini, son dönemde rahatsızlığının yeniden arttığını ve zorlu tedavi süreci geçirdiğini söyledi.

Çok acı çektiğini dile getiren Mahmutoğlu, tedavi sürecinde kendisiyle yakından ilgilenen doktor ve hemşirelere teşekkür etti.

Mahmutoğlu, kalp rahatsızlığı yaşayan kişilere de vakit kaybetmeden hastaneye başvurmaları çağrısında bulunarak, "Nefessizlik çekmesinler. Her şeye rağmen hayat çok güzel." dedi.

Kaynak: AA

Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Murat Mahmutoğlu'na TAVI Yöntemiyle Kalp Tedavisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Mekke Paktı İsrail’i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

17:55
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
17:28
Bahçeli’den Özgür Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
16:26
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Ekiplerin vahim bir tahmini var
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var
16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
15:32
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 18:19:23. #7.12#
SON DAKİKA: Murat Mahmutoğlu'na TAVI Yöntemiyle Kalp Tedavisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.