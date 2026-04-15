Muş'ta Asitli İçecek Mideyi Deldi - Son Dakika
Muş'ta Asitli İçecek Mideyi Deldi

Muş\'ta Asitli İçecek Mideyi Deldi
15.04.2026 09:23
17 yaşındaki kız, aşırı asitli içecek tüketimi nedeniyle mide delinmesiyle hastaneye kaldırıldı.

Muş'ta asitli içecek tüketimine bağlı mide delinmesi vakası yaşandı. Muş Devlet Hastanesi'ne şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvuran 17 yaşındaki kız, acil ameliyata alınarak sağlığına kavuşturuldu.

Edinilen bilgilere göre, aniden başlayan ve giderek şiddetlenen karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın yapılan muayene ve tetkiklerinde mide perforasyonu (mide delinmesi) tespit edildi. Hastanın son günlerde aşırı miktarda asitli içecek tükettiğinin öğrenilmesi üzerine hekimler tarafından acil cerrahi müdahale kararı alındı.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Mustafa Ökten tarafından gerçekleştirilen operasyonla hastanın midesindeki delinme onarıldı. Ameliyatın ardından bir süre hastanede gözetim altında tutulan çocuk, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Ökten, aşırı asitli içecek tüketiminin mide üzerinde ciddi hasarlara yol açabileceğine dikkat çekerek, "Hastamızda fazla miktarda tüketilen asitli içeceklere bağlı mide delinmesi tespit ettik. Bu durum hayati risk taşıyan ciddi bir tablodur. Özellikle çocuk ve gençlerin bu tür içecekleri tüketimi konusunda ailelerin daha dikkatli olması gerekmektedir" dedi.

Yetkililer, benzer vakaların yaşanmaması için sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemine vurgu yaparak, kontrolsüz asitli içecek tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. - MUŞ

Kaynak: İHA

Sağlık, Muş, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Muş'ta Asitli İçecek Mideyi Deldi - Son Dakika

Siyaset kulisleri alev alev 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye katılıyor
Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi resmen iflas etti
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız
Savaşta bir ilk İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu kullandı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay: Gömüldü daha sonra çıkartıldı
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı Çok sayıda ölü var
SON DAKİKA: Muş'ta Asitli İçecek Mideyi Deldi - Son Dakika
