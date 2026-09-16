Muş'ta beyin kanaması geçiren 32 yaşındaki hasta, 6 gün sonra taburcu edildi - Son Dakika
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Muş'ta beyin kanaması geçiren 32 yaşındaki hasta, 6 gün sonra taburcu edildi

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Muş\'ta beyin kanaması geçiren 32 yaşındaki hasta, 6 gün sonra taburcu edildi
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Muş'ta beyin kanaması geçiren 32 yaşındaki Faruk Akdeniz, acil alındığı ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak 6 gün sonra taburcu edildi. Ameliyat sonrası bilinci açılan Akdeniz'de kol veya bacaklarda güç kaybı ya da konuşma bozukluğu gelişmedi.

Muş'ta beyin kanaması geçiren 32 yaşındaki Faruk Akdeniz, acil olarak alındığı ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak 6 gün sonra taburcu edildi.

Beyin kanaması geçirmesinin ardından koma halinde Muş Devlet Hastanesi'ne getirilen Akdeniz'e yapılan beyin tomografisinde ciddi kanama tespit edildi. Bunun üzerine hasta acil olarak ameliyata alındı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Evren Duran tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kanamanın beynindeki damarların normalden farklı şekilde birbirine bağlanması sonucu oluşan damar yumağından (arteriyovenöz malformasyon) kaynaklandığı belirlendi. Başarılı geçen ameliyatın ardından hastanın tedavi ve takibi hastanede sürdürüldü. Ameliyat sonrası bilinci açılan Akdeniz'de kol veya bacaklarda güç kaybı, konuşma bozukluğu ya da başka bir kalıcı sorun gelişmedi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Akdeniz, ameliyattan 6 gün sonra hastaneden taburcu edildi.

Operasyon hakkında bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Evren Duran, "Hastamız bize koma halinde getirildi. Yapılan tetkiklerde beyninde ciddi bir kanama olduğunu gördük ve vakit kaybetmeden cerrahi müdahaleyi gerçekleştirdik. Ameliyat sırasında kanamanın, beyindeki damarların normalden farklı şekilde birbirine bağlanmasıyla oluşan bir damar yumağından kaynaklandığını tespit ettik. Ameliyat sonrası hastamızın bilinci açıldı ve herhangi bir güç kaybı veya konuşma bozukluğu gelişmeden tamamen toparlandı. 6. günde hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Hastamızın sağlığına kavuşmuş olması bizim için en büyük mutluluk" dedi.

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Faruk Akdeniz ise "Beni hastaneye koma halinde getirmişler. Şu anda çok şükür kendimi çok iyi hissediyorum. Yeniden sağlığıma kavuştuğum için başta doktorum Op. Dr. Evren Duran olmak üzere tüm Muş Devlet Hastanesi çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
AmeliyatAkdenizHastaneSağlıkMuşSon Dakika

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