Köyceğiz Kemerağzı Mevkii\'ndeki içme suyu hattı yenileniyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Köyceğiz Beyobası Mahallesi Kemerağzı Mevkii'nde kullanım ömrünü tamamlamış olan 3 bin 500 metre uzunluğundaki içme suyu hattı yenileme çalışmalarına başladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, ekonomik ömrünü tamamlayan ve sık sık arızalara neden olarak kayıp-kaçak oranını artıran içme suyu hatlarının yenilenmesi yönündeki talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımlarına Köyceğiz ilçesinde devam ediyor. Bu kapsamda Köyceğiz'in Beyobası Mahallesi Kemerağzı Mevkii'nde yer alan, eski olması nedeniyle sürekli arızalanan ve vatandaşlara ait arazilerden geçmesi nedeniyle müdahaleyi zorlaştıran 3 bin 500 metrelik içme suyu hattı yenilenerek yol güzergahına taşınıyor.

Kesintisiz içme suyu sağlanacak

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi Kemerağzı Mevkii'nde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarına başladı. Hattın eski olması nedeniyle sık sık patlama, basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanırken, vatandaşların arazilerinden geçmesi de arızalara müdahale süresini uzatarak kayıp-kaçak oranlarının artmasına, iş gücü kaybına yol açıyordu. Çalışma kapsamında 3 bin 500 metre uzunluğundaki mevcut hat, çapı büyütülerek yol güzergahına alınarak yenileniyor. Kamusal alana alınarak yapılan yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki basınç sorunlarının giderilmesi ve kesintisiz içme suyu sağlanması hedeflenirken, muhtemel arızalara ise anında müdahale edilerek yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilecek.

Eski ve çap olarak yetersiz olan hatların yenilenmesinin sorunlarını ortadan kaldıracağını vurgulayan mahalle Sakini Erdal Yukarlı, "Burada su basıncı oldukça düşüktü. Ben yaklaşık 20-25 metre yükseklikte oturuyorum, bu nedenle suyu doğrudan alamadığım için hidrofor ve biriktirme tankı kullanıyordum. Özellikle yaz aylarında büyük sıkıntı çekiyorduk. Taleplerimizi muhtarımız aracılığıyla yetkililere ilettik. Ekipler ve müdürlük yetkilileri gelip yerinde incelemelerde bulundu. Sorunun tespit edilmesiyle birlikte altyapı yenileme çalışmaları hızla başlatıldı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere MUSKİ Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül'e ve sahada çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

Bölgede yaşanan içme suyu sorunlarına ilişkin başvuruların dikkate alınarak hızla çalışmalara başlandığını söyleyen Beyobası Mahallesi Muhtarı Nadir Sül, "Mahallemizin Kemerağzı Mevkii'nde bulunan vatandaşlarımız uzun zamandır özellikle akşam saatlerinde, yaz aylarında saat 4'ten 5'ten sonra sürekli beni arayarak "Muhtarım, suyumuz yok denecek kadar az" şeklinde serzenişte bulunuyorlardı. Vatandaşlarımız ciddi şekilde mağduriyet yaşıyordu. Hatlar eski ve çapları yetersiz olduğu için su arzımızı karşılayamıyordu. MUSKİ Genel Müdürlüğüne başvurularımızı yaptık ve ekiplerinin şefleri ve sorumlularıyla sürekli iletişim halinde olduk. Vatandaşların yaşadığı mağduriyeti birebir anlattık. Sağ olsun ekipler de konuyu yerinde görerek hızlı şekilde müdahale ettiler. Ekipler tarafından güzel bir planlama yapıldı ve hatlar çapları büyütülerek yenileniyor. Çalışma tamamlandığında bir daha içme suyu sıkıntısı çekeceğimizi düşünmüyoruz. Başta Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül'e çok teşekkür ediyorum. Sadece bu çalışmalar için değil, günlük küçük sorunlarda bile MUSKİ ekipleri her zaman yanımızda oldu" dedi. - MUĞLA