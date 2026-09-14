MUSKİ, Seydikemer Kayacık'ta 6 bin metrelik su hattını yeniliyor - Son Dakika
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MUSKİ, Seydikemer Kayacık'ta 6 bin metrelik su hattını yeniliyor

MUSKİ, Seydikemer Kayacık\'ta 6 bin metrelik su hattını yeniliyor
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MUSKİ Genel Müdürlüğü, Seydikemer Kayacık Mahallesi'nde kullanım ömrünü tamamlayan 6 bin metrelik içme suyu hattını yeniliyor. Tarım arazilerinden geçen eski hat yol kenarına alınırken, çalışmalar tamamlandığında basınç sorunları giderilecek ve arızalara daha hızlı müdahale edilebilecek.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Seydikemer Kayacık Mahallesi'nde vatandaşların arazilerinden geçen ve kullanım ömrünü tamamlamış olan 6 bin metrelik içme suyu hattını yeniliyor.

Eskimiş içme suyu hatlarının yenilenerek muhtemel arızaların önüne geçilmesini odağına alan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda MUSKİ Genel Müdürlüğü, Seydikemer'de çalışmalarını sürdürüyor. Kayacık Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan ve vatandaşların tarım arazilerinden geçtiği için arızalara müdahaleyi zorlaştıran 6 bin metrelik içme suyu hattının yenileme çalışmaları devam ediyor.

Muhtemel arızalara anında müdahale

Seydikemer Kayacık Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarının vatandaşların tarım arazilerinden geçmesi, yetersiz boru çapları ve kireçlenme nedeniyle basınç sorunlarına ve sık sık arızalara neden oluyordu. Arazilerden geçen hatlara arıza durumunda iş makineleriyle müdahale edilememesi de ekiplerin çalışmalarında zaman ve iş gücü kaybına yol açıyordu. Yapılan incelemeler sonucunda MUSKİ ekipleri, 6 bin metre uzunluğundaki eski hattı vatandaşların arazilerinden yol kenarına alarak yeniliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki basınç sorunları giderilecek ve hatlarda yaşanan arızalara daha hızlı müdahale edilebilecek.

MUSKİ Fethiye ve Seydikemer Su İşletme Şube Müdürü Haluk Türkcan, "Seydikemer Belediyesi, Kayacık mahallesinde isale ve şebeke hattı yenileme çalışması yapmaktayız. Mahallemizde isale hatlarımız vatandaşlarımızın tarlasından geçmekteydi. Çaplar yetersizdi ve kireç tıkanıklığı vardı. Bundan dolayı basınç sıkıntısı yaşıyorduk. Bu çalışmayla 3 bin 200 metre uzunluğunda 110'luk UPVC isale hattı ve 2 bin 800 metre uzunluğunda 65'lik HDPE şebeke hattı döşeyerek 42 evsel bağlantı yaparak bu sorunların önüne geçeceğiz" dedi.

Kayacık Mahallesi Muhtarı Ramazan Apaydın, "İçme suy sıkıntımız çoktu. Özellikle Özel İdare zamanında çok çektik yani. Şimdi de değişiyor. Çok mutluyuz, çok sevinçliyim. Bu kadar olacağını da bilmiyordum. Bu boruları değiştirdiği için Ahmet Aras'a, şefimize, köyüm adına, halkım adına teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

Güncel, Sağlık, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık MUSKİ, Seydikemer Kayacık'ta 6 bin metrelik su hattını yeniliyor - Son Dakika

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