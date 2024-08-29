Mut Devlet Hastanesi'nde Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme Cihazı Hizmete Başladı - Son Dakika
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Sağlık

Mut Devlet Hastanesi'nde Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme Cihazı Hizmete Başladı

Mut Devlet Hastanesi\'nde Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme Cihazı Hizmete Başladı

Mut Devlet Hastanesi'nde hizmet vermeye başlayan Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme cihazı, çevre ilçelerdeki hastalara da hizmet verecek. Başhekim, MR cihazının hastaların teşhis ve tedavi sürecini hızlandıracağını belirtti.

29.08.2024 13:47
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Mut Devlet Hastanesi'nde hizmet vermeye başlayan Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme cihazı çevre ilçelere de hizmet verecek.

Mut Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Hüseyin Özer, yaptığı açıklamada, hastanelerine yakın zamanda temin edilen MR cihazının bölge halkı tarafından etkin bir şekilde kullanılabilmesini amaçladıklarını belirtti.

MR bekleme sürelerinin kısaltılması amacıyla Ermenek ve Gülnar devlet hastaneleri ile bir dizi görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Özer, "Görüşmeler sonucunda, her iki hastanemizde muayene olan ve MR ihtiyacı bulunan hastalarımızın, ilgili hastanelerde randevularının ayarlanarak daha yakın bir mesafede ve daha kısa bir sürede MR çekimlerinin Mut Devlet Hastanesi'nde yapılması konusunda mutabakata varılmış ve protokoller yapılmıştır." diye konuştu.

Başhekim Özer, MR cihazının özellikle hastalıkların teşhis ve tedavi sürecini hızlandırması anlamında çevre ilçelere de hizmet vermesinden büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Mut Devlet Hastanesi'nde Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme Cihazı Hizmete Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mut Devlet Hastanesi'nde Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme Cihazı Hizmete Başladı - Son Dakika
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