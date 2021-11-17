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"Mutlu ilişki için önce kendi enerjinizi tanımalısınız" - Son Dakika

"Mutlu ilişki için önce kendi enerjinizi tanımalısınız"

17.11.2021 09:44
"Mutlu ilişki için önce kendi enerjinizi tanımalısınız"

Holistik Terapi Uzmanı Nilay Arslan, kadın-erkek ilişkilerinde yaşanan sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Holistik Terapi Uzmanı Nilay Arslan, kadın-erkek ilişkilerinde yaşanan sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kadınların "Doğru erkeği nasıl bulurum?", erkeklerin de "Doğru kadını hayatıma nasıl çekerim?" sorusuna yanıt aradığını söyleyen Arslan, "Hayatınıza aldığınız kişi tamamen sizin frekans enerjinizle ilgilidir. Hangi frekanstan yayın yapıyorsanız, ona uygun kişiyi hayatınıza çekersiniz. Mutlu ilişki için önce kendi enerjinizi tanımalısınız" dedi.

Kadın-erkek ilişkilerinde yaşanan sıkıntılar hakkında konuşan Holistik Terapi Uzmanı Nilay Arslan, kişinin sorunun kaynağını karşısındakinde değil, kendinde araması gerektiğini söyledi. Arslan, "Hayatınıza aldığınız kişi, tamamen sizin frekans enerjinizle ilgilidir. Hangi frekanstan yayın yapıyorsanız, ona uygun kişiyi hayatınıza çekersiniz. İlişkinizle ilgili bir sorun, memnuniyetsizlik veya rahatsızlık varsa, o da karşınızdakiyle değil, tamamen sizinle ilgilidir. Dışarıdan uyumsuz gibi görünen, ancak çok iyi anla-şan çiftler arasında 'çekim gücü' vardır. Çevrenizde fiziksel olarak çirkin bulduğunuz ve yanındaki yakışıklı erkeği hak etmediğini düşündüğünüz kadınlar mutlaka olmuştur. Kadın oldukça rüküştür, ancak erkek çevresinde pervane olur, onu ilgiye ve hediyelere boğar. Hatta çantasını bile taşır. İşte burada çekim gücü vardır" diye konuştu.

EVRENDE DENGE YASASI VARDIR

Çekim yasasına göre evrende her şeyin ikili dengede olduğuna dikkat çeken Nilay Arslan, "Evren dualiteden, yani ikili dengeden oluşur. Karanlık-aydınlık, gece-gündüz, sıcak-soğuk, güçlü-zayıf gibi. Sistemde her şey çekim yasasına göre dengede olmak zorundadır. Kadın erkeğe eril olarak yaklaştığında, yani kontrolü ele almak, onu yönetmek istediğinde, erkek bir o kadar pasif ve ilgisiz olacak, sonunda kadından uzaklaşacaktır. Kadın ne kadar verici olursa, sistemden ona o kadar cimri bir partner gelecektir. Eğer enerjisel olarak kadının bilinçaltında değersizlik kalıbı varsa, kendisine çekeceği partner de onu değersizlikle sınayacak biri olacaktır. Belki aldatacak ya da telefonlara cevap vermemek, buluşmaya geç gitmek gibi kadının değersizlik kalıbını tetikleyecek tavırlar sergileyecektir. Çünkü evrende denge yasası vardır" dedi.

PARTNERİNİZ SİZİN AYNANIZ

Sağlıklı bir ilişki yürütmek isteyenlere önemli tavsiyelerde bulunan Arslan, "Partnerinizin aynası olduğunuzu, onun da sizin için bir ayna görevi gördüğünü kabul edip aranızda gelişen olaylara bu açıdan bakmayı denerseniz, o zaman sağlıklı bir ilişki yürütebilirsiniz. Mutlu bir ilişki için önce kendi enerjilerini tanımaları gerekir. Gerçekten enerjisel olarak nasıl biri olduğunuzu bilmiyorsanız, hayattan ve ilişkinizden ne beklediğinizi anlamanız çok uzun zaman alır ve sistemde bu frekansla yanlış kişiyi çekersiniz" diyerek doğru ilişkinin ancak kişinin kendisini enerjisel olarak tanıdıktan sonra mümkün olacağını söyledi.

MUTSUZLUĞUN NEDENİ BİLİNÇALTINIZDA SAKLI

Mutluluğu bulamamanın nedeninin bilinçaltına işlenmiş yanlış inançlar olabileceğini belirten Nilay Arslan, bunun için bir uzmanla görüşülmesi gerektiğini ifade ederek, "İlişkilerde hep aynı döngüyü yaşıyorsanız, kişiler farklı olsa da yaşadığınız olaylar hep aynıysa, bilinçaltınızda sizi engelleyen inançlar olabilir. Belki de geçmişte yaşadıklarınız 'değersizlik kalıbı' oluşturmanıza yol açmıştır ve ana yoldan yani kendinizden ayrılmışsınızdır. Geçmişten arınmalı, ilişkilerden dersler çıkarmalı, bilinçaltınızı ve enerjinizi tanımalısınız ki, ruh eşinizi bulasınız. Eğer kaybediyorsanız, kendinize inanmadığınız içindir. Ayrıca kendinizden daha çok sevdiğiniz kişiyi mutlaka kaybedersiniz. Kovaladığınız her enerji, sizden kaçar. Problem düzelmez, siz düzelirsiniz. En üzücü olayın içinde bile şifa vardır ve siz neye hazırsanız, o da sizin için hazırdır" sözleriyle cümlelerini noktaladı.


Mutlu ilişki için önce kendi enerjinizi tanımalısınız

Enerji, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Mutlu ilişki için önce kendi enerjinizi tanımalısınız' - Son Dakika


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